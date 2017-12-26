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Asgari ücret için yüzde 10 önerisi

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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, asgari ücrete yapılacak zamla ilgili temennisini açıkladı.
Asgari ücret için yüzde 10 önerisi
Asgari ücret için yüzde 10 önerisi Asgari ücret için yüzde 10 önerisi Asgari ücret için yüzde 10 önerisi

ASO Başkanı Özdemir asgari ücrete 2018 yılı için yapılacak zam oranın yüzde 10'nu geçmemesi gerektiğini belirtti. ASO başkanın önerisine göre asgari ücret 140 lira zamla 1544 lira olmalı...

2018 Asgari Ücret Komisyonu 29 Aralık cuma günü 2018 yılı asgari ücret zammını açıklayacak. Zam oranının açıklanmasına sayılı günler yaklaşık 6 milyon asgari ücretli artış oranını ne olacağı noktasında nefeslerini tutup, cuma günü açıklanacak asgari ücret zammını beklemeye başladı.

İşveren tarafından ise asgari ücrete ilişkin son açıklama Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'den geldi. Özdemir yaptığı açıklama ile asgari ücret zammının ilişkin önerisini dile getirdi...

Özdebir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce gerçekleştirilen yüksek oranlı asgari ücret artışında işverenlere işçi başına 100 liralık devlet desteği sağlandığını hatırlattı.

KILIÇDAROĞLU'NA 2 BİN LİRA TEPKİSİ

İstihdamın korunabilmesinin öncelikli olması gerektiğini dile getiren Özdebir, "Bir her zaman sıfırdan büyüktür. Siz asgari ücreti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi, 2 bin lira yaparsanız birçok kişinin bin 404 lira değil, sıfır alacağını hesaba katmanız lazım. El kesesinden hovardalık yapmayın. Ekonominin de bir rekabet gücü var." diye konuştu.

100 LİRALIK EK MALİYET

Asgari ücretin sadece bu kategoride çalışanların ücretleriyle ilgili bir konu olmadığını ve cezalar, oda aidatları gibi birçok ödeme kaleminin belirleyicisi olduğuna işaret eden Özdebir, asgari ücrete hiç zam yapılmasa bile devlet desteğinin kalkması nedeniyle işveren için 100 liralık ek maliyet ortaya çıktığını söyledi.

YÜZDE 10 ÖNERİSİ

Bu nedenle asgari ücrete yapılacak zammın ölçülü olması gerektiğinin altını çizen Özdebir, "Zaten işveren açısından bakıldığında 100 liralık bir zam yapılmış durumda. Bunun üzerine gelecek her zam artı bir yük oluşturacak. Bana göre artış oranının yüzde 10'u geçmemesi lazım. O da aşağı yukarı 250 liralık bir yük demektir. Asgari ücrette halihazırda iki yıl önceden gidiyoruz. Ekonominin bunu kaldırabilmesi zor. Bunun altından kalkabilmek için sanayide verimliği ve teknolojiyi artıracak, insan kaynağının niteliğini iyileştirecek çalışmaları bir an evvel yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

140 LİRA ZAM ANLAMINA GELİYOR

Asgari ücret hali hazırda 1404 TL olarak uygulanıyor. ASO Başkanı Özdemir'in önerisine göre asgari ücrete yüzde 10 zam yapılması halinde maaşlara 140 lira artış ile 1544 lira olacak.

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