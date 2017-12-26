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Ordular Ejder Yalçın'la güçleniyor

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Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı'nın ihraç edildiği ülke sayısı 5'e çıktı.
Ordular Ejder Yalçın'la güçleniyor
Ordular Ejder Yalçın'la güçleniyor Ordular Ejder Yalçın'la güçleniyor Ordular Ejder Yalçın'la güçleniyor

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üretimindeki başarılı örneklerinden Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı'nın ünü sınırları aştı.

Nurol Makina'nın, askeri birliklerle güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil olmak üzere her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirdiği yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip aracı Ejder Yalçın, sahadaki performansını ticari olarak da başarıya dönüştürdü.
 
Türkiye'de envantere girmesinin ardından ilk kez Tunus'a ihraç edilen Ejder Yalçın için bu yıl yurt dışında yoğun bir tanıtım, test ve sözleşme çalışması yürütüldü.

Bu yıl 3 kıta ve 7 ülkede test edilen Ejder Yalçın, Özbekistan, Slovakya ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu ülkelerde zorlu koşullar ve rakipler karşısında performans gösterdi. Ejder Yalçın bu kapsamda çöl şartları, karlı, çamurlu araziler, bozkır ve özel hazırlanmış parkurlarda yeteneklerini sergiledi.
 
Slovakya'da çeşitli ülkelerden farklı segmentlerde 10 aracın aynı anda katıldığı testlerde rakipleriyle boy ölçüşerek en başarılı performanslardan birine imza atan Ejder Yalçın, Suudi Arabistan'da ise yine birçok aracın katıldığı testte 4 bin kilometreyi bulan bir güzergahta dayanıklık testinden geçti.
 
Ejder Yalçın, yılı Slovakya ve Romanya'yı kapsayan küçük bir Balkan turu ile tamamladı. Slovakya'daki testin ardından Romanya'nın yolunu tutan Ejder Yalçın, burada üst düzey askeri yetkililerin katıldığı etkinlikte performansından örnekler sundu.

Tanıtım ve testlerde gösterilen başarı, Ejder Yalçın'a yurt dışında art arda kapıların açılmasını sağladı. Bunun sonucunda Ejder Yalçın'ın ihraç edildiği ülke sayısı 5'e ulaştı. Aracı tercih eden ülkeler arasında Tunus, Özbekistan ve Katar bulunuyor. Ejder Yalçın'ı tercih eden ülkelerden 2'sinin ismi ise henüz açıklanmadı.

Sipariş defteri kabarıyor

Ejder Yalçın'a yönelik artan taleple sahada görev yapan araç sayısı da hızla arttı.
 
Nurol Makina'nın, 2014'teki 12 adetlik teslimatının ardından sahadaki yerini alan Ejder Yalçın'ın geçen sürede kullanımdaki sayısı yaklaşık 500'e ulaştı. Araçlar halen Türkiye, Tunus ve Katar güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor.

Sözleşmeye bağlanmış 500 civarında Ejder Yalçın siparişi daha bulunurken, söz konusu siparişlerin teslimi 2 yıllık bir süreye yayılıyor.
 
Mevcut siparişler, üzerinde çalışılan sözleşmeler, yürütülen görüşmeler ve araçla ilgilenen diğer ülkeler dikkate alındığında kısa sürede Ejder Yalçın'ı tercih eden ülkelere yenilerinin eklenmesi ve kullanımdaki araçların binlerle ifade edilmesi bekliyor.

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