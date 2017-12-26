Burak Yılmaz kendiyle yarışıyor

Bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 14 gol atarak, gol krallığı yarışında Jahovic ve Gomis ile zirveyi paylaşan Burak Yılmaz, en son 2010-11 sezonunun devre arasına kadar 16 gol atarak kendi kariyer rekorunu kırmıştı.



Bordo-mavili formayı tekrar giydiği için mutlu olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Buraya gelirken hedeflerim vardı. Bunlardan en büyüğü de şampiyonluk. Sezon başı beklenilen sonuçları alamadık ama Rıza hoca ile toparlanmayı başardık. Ligin ikinci yarısında çok daha iyi olacağız" dedi.



14 MAÇ

14 GOL

38 ŞUT

21 İSABET



GOL KRALLIĞINDA İLK 5



Burak Yılmaz Trabzonspor 14

Bafetimbi Gomis Galatasaray 14

Adis Jahovic Göztepe 14

Vagner Love Alanyaspor 10

Umut Bulut Kayserispor 9