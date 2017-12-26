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Erdoğan ve El Beşir'den ortak bildiri

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Erdoğan ve El Beşir'den ortak bildiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir ortak bir bildiri yayımladı.
Erdoğan ve El Beşir'den ortak bildiri Erdoğan ve El Beşir'den ortak bildiri Erdoğan ve El Beşir'den ortak bildiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından yayımlanan ortak bildiride, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasıyla somut bir adım atılmıştır. Eş başkanlıkları iki Cumhurbaşkanı tarafından idame edilecek Konsey, iş birliği alanlarında yürütülecek ilişkilerin stratejilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Konsey bünyesinde, iki ülke Dışişleri Bakanları başkanlığında, iki ülke arasındaki ilişkileri ve iş birliğini daha da geliştirmek amacıyla Ortak Stratejik Planlama Grubu oluşturulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve El Beşir görüşmelerinin ardından ortak bildiri yayımladı.

Erdoğan'ın, El Beşir'in daveti üzerine Sudan'a resmi ziyaret yaptığı vurgulanan bildiride, ziyaretin iki ülke arasındaki mevcut, köklü tarihsel, kültürel ve sosyal bağlara dayanan kardeşlik ilişkilerinin derinleştirilmesinin yanı sıra ekonomik ve ticari ortaklıkların güçlendirilmesi kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Sudan'ın bağımsızlığını kazanmasanın ardından Türk Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bu ilk ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerde kayda değer bir yükseliş yarattığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yüksek güven ve karşılıklı anlayış ile kardeşlik ortamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Sudan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, kıymetli Türk-Sudan ilişkilerini daha da güçlendirme yönündeki karşılıklı istek temelinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti arasındaki dostluk ilişkilerini daha da geliştirmek ve derinleştirmek için karşılıklı kararlılıklarını teyit ederek, ikili ilişkilerin tüm alanlarını derinlemesine ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirmişlerdir."

Erdoğan ve El Beşir'in, ikili görüşmelere ek olarak iki ülke arasında stratejik bir ortaklık kurmayı kararlaştırdıklarına işaret edilerek, şunlar vurgulandı:

"Ziyaret sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasıyla somut bir adım atılmıştır. Eş başkanlıkları iki Cumhurbaşkanı tarafından idame edilecek Konsey, iş birliği alanlarında yürütülecek ilişkilerin stratejilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Konsey bünyesinde, iki ülke Dışişleri Bakanları başkanlığında, iki ülke arasındaki ilişkileri ve iş birliğini daha da geliştirmek amacıyla Ortak Stratejik Planlama Grubu oluşturulmuştur."

Bildiride, özellikle bilim, teknoloji ve sanayi, tarımsal üretim, ormancılık, eğitim, turizm, çevre, radyo ve televizyon, KOBİ'ler, madencilik, ve ticaret ve ekonomik ortaklık alanlarında mevcut ortaklıkların güçlendirilmesi amacıyla belirli sayıda anlaşma imzalandığı kaydedildi.

Ziyaret dolayısıyla iki ülke arasında düzenlenen ekonomik foruma, Sudan'daki şirketler ve iş adamlarının yanı sıra 150'den fazla Türk şirketinin katıldığı ve iki Cumhurbaşkanının hitapta bulundukları hatırlatılan bildiride, ziyaret programının, ekonomik ortaklığı teşvik etmek ve Osmanlı tarih mirasını anmanın yanı sıra ticari içerikli anlaşmalar imzalanması amacıyla Port Sudan ve Savakin'i de içerdiği belirtildi.

"Ziyaret vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, dünya çapındaki eşsiz gayretleri ve liderliğine övgüyle kardeşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülkenin en büyük madalyasını takdim etmiştir." ifadesinin kullanıldığı bildiride, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Aynı zamanda Hartum Üniversitesi de ülkesinin ilham verici kalkınma modeline liderlik yapması yönündeki yapıcı gayretlerinin yanı sıra Sudan yönetimi ve sivil toplumu ile eğitim, sağlık, insani ve kalkınma yardımları alanlarında ortaklıklar kurması ve dünyada hak ve adalet konularına yönelik bölgesel ve uluslararası ölçekte ekonomik yardımları nedeniyle Ekselansları Recep Tayyip Erdoğan'a Fahri Doktora vermiştir. İki Cumhurbaşkanı, ziyaret sırasında imzalanan anlaşma ve mutabakat muhtıralarının uygulanmasının, Türkiye ve Sudan halklarının çıkarlarına uygun olarak eşit ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklık temelinde ikili diyalogun daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağına dair inançlarını ifade etmişlerdir. İki Cumhurbaşkanı, önemli uluslararası ve bölgesel konulardaki yaklaşımların benzerliğini göz önüne alarak, uluslararası forumlarda destek ve eş güdümde bulunmayı vadetmişlerdir."

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