26 Aralık 2017 Salı8 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:21Öğle 13:12İkindi 15:28Akşam 17:49Yatsı 19:16
    • 18°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 111.820 0.05
  • Altın: 156,873 0.46
  • Dolar: 3,8109 0.09
  • Euro: 4,5228 0.03

Eşine destek için başladı, 20 yılı geride bıraktı

»
Eşine destek için başladı, 20 yılı geride bıraktı
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaşayan ev hanımı Nezahat Demirbaş, eşine yardım etme düşüncesiyle başladığı atölyede 20 yılı geride bıraktı.
Eşine destek için başladı, 20 yılı geride bıraktı Eşine destek için başladı, 20 yılı geride bıraktı Eşine destek için başladı, 20 yılı geride bıraktı

Devrek ilçesinde yaşayan dört kız çocuğu annesi 54 Nezahat Demirbaş, ferforje işi yapan eşine destek olmak için 20 yıldır atölyede eşiyle birlikte çalışıyor. İlk başlarda eşine yalnızca akşamları yardım etmeye başlayan Demirbaş, çocuklarının da büyümesi üzerine bütün gününü atölyede çalışarak geçiriyor. Atölyede demir kesen, süs baskı makinesini kullanan Nezahat Demirbaş, demir boyama işlerinin yanı sıra atölyenin yemeklerini de yapıyor.

“İşe gelmezsem huzursuz oluyorum”

Eşine destek olmak amacıyla başladığı ferforje işinde 20 yılı geride bıraktığını ve mesleğini gururla yaptığını anlatan Nezahat Demirbaş, “Eşim ferforje işi yapıyor bende eşime yardım etmek amacıyla destek olmak amacıyla başladım. 20 yıldır bu işi yapıyorum. İlk zamanlar sadece akşamları geliyordum bu makinelerde çalışıyordum. Sonra ben alıştım. Gündüzde gelmeye başladım. Çocuklar büyümeye başlayınca gündüzde gelmeye başladım. Şimdi işe gelmezsem huzursuz oluyorum. Her türlü işi bütün makinelerde yapmaya çalışıyorum. Demir çekme, kesim makinesi, demir çekme makinesi, süs basım makinesi ve boyama gibi işler yapıyorum. Her türlü işi yapmaya çalışıyorum. Yemeklerini ve çaylarını veriyorum. Burada aile gibiyiz onlar benim evlatlarım oldu” diye konuştu.

nlaak_1514282309_1796.jpg

“İşyerinde kendimi zinde hissediyorum”

Kendisine destek veren eşi 57 yaşındaki Hasan Demirbaş ile birlikte atölyede çalıştıklarını hatırlatan Nezahat Demirbaş, ev kadınlarına da şu çağrıyı yaptı:

“Eşime çok teşekkür ediyorum bana çok destek verdi. Yardım amaçlı başladım ama kendimi işin içinde buldum. Eşim sayesinde ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim. Ev hanımıydım, yemeklerini ve çaylarını veriyordum çocuklarda büyüyünce eşimle beraber yürütmeye başladım. Ben 20 yıldır buradayım. Eşim işleri bana devredince sorumluluk arttı. Hiçbir kadının bu işi yapmayacağına inanmıyorum. Evet bazı rahatsızlıklar benimde var. Çalışmazsam kendimi rahatsız hissediyorum. Evde psikolojim bozuluyor evde daha çok kendimi dinliyorum. İşe geldiğimi zaman daha çok zinde oluyorum. Her şey iyi gidiyor.”

2zka1_1514282296_9908.jpg

“Erkek çocuğum olmadığı için kendimi yalnız hissediyordum”

Kendisini atölyede yalnız hissetmesi üzerine eşi Nezahat Demirbaş’ın kendisine destek olduğunu aktaran Hasan Demirbaş ise “Güzel bir duygu. Bizim erke çocuğumuz olmadığı için yalnız olduğumuzdan eşimizi de buraya çağırdım. Dükkânda ben olmadığım zaman burada eşim duruyor. Gözüm arkada kalmıyor. İlk başlarda dışarıdan yadırganır gibi oldu. Sanayi olduğu için kırsal bölge burası ama daha sonra herkes alıştı. Şuanda da her şey gayet iyi” diye ifade etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İmam hatipli gençler konser verdiİmam hatipli gençler konser verdiİmam hatip lisesi öğrencilerinden oluşan "Itri'den Günümüze Türk Sanat Müziği Esintileri Korosu" konser verdi.
14 yaşında baba katili oldu14 yaşında baba katili olduBalıkesir'de 14 yaşındaki çocuk, babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Cezaevine paşam diye gönderilmişti! Yeni gelişmeCezaevine paşam diye gönderilmişti! Yeni gelişmeTekirdağ'da iş dönüşü evde eşini başka bir adamla yakalayın Tayfun V. bir cinayet işleyip eşini de ağır yaralamıştı. Tayfun V için imza kampanyası başladı...
Eşine destek için başladı, 20 yılı geride bıraktıEşine destek için başladı, 20 yılı geride bıraktıZonguldak’ın Devrek ilçesinde yaşayan ev hanımı Nezahat Demirbaş, eşine yardım etme düşüncesiyle başladığı atölyede 20 yılı geride bıraktı.
Çocuk geline inanılmaz tuzak! Tecavüz, tehdit...Çocuk geline inanılmaz tuzak! Tecavüz, tehdit...14 yaşında evlenip 16 yaşında anne olan genç kadının hayatı kabus oldu. Akrabasının gelini tarafından mağdur edilen genç kadın ölümle tehdit ediliyor...
Trafikte canı sıkıldı aracını yaktı!Trafikte canı sıkıldı aracını yaktı!Bursa’da bir kişi, trafikte canı sıkıldığı iddiasıyla aracını yaktı. Polis ekiplerinin olayla alakalı tahkikatı sürüyor.
  • Yeni keşfettiği böcek türüne babasının adı verdi26 Aralık 2017 Salı 12:00
  • Kurduğu kaz çiftliğiyle ilçeye umut oldu26 Aralık 2017 Salı 11:58
  • Bu da Rizeli Tarkan!26 Aralık 2017 Salı 11:39
  • Tahta kaşığın hikayesi belgesel oldu26 Aralık 2017 Salı 11:18
  • İstanbul semalarında esrarengiz görüntü26 Aralık 2017 Salı 11:06
  • Miras için ölen babanın adını değiştirmek istedi!26 Aralık 2017 Salı 10:21
  • Yakalattığı tacizcisi suç makinesi çıktı!26 Aralık 2017 Salı 09:51
  • Görme engelli geline hala kızı diye kuma getirdi!26 Aralık 2017 Salı 09:50
  • Rus geline eski kocasının yeni eşinden destek!26 Aralık 2017 Salı 09:33
  • O bölgemiz için ayı uyarısı geldi!26 Aralık 2017 Salı 09:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri