26 Aralık 2017 Salı8 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:21Öğle 13:12İkindi 15:28Akşam 17:49Yatsı 19:16
    • 18°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 111.820 0.05
  • Altın: 156,873 0.46
  • Dolar: 3,8109 0.09
  • Euro: 4,5228 0.03

Adana'da Adil Öksüz operasyonu!

»
Adana'da Adil Öksüz operasyonu!
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin toplantılar düzenledikleri Adana’daki bir otele operasyon düzenlendi.
Adana'da Adil Öksüz operasyonu! Adana'da Adil Öksüz operasyonu! Adana'da Adil Öksüz operasyonu!

Adana’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgüt toplantılarının yapıldığı saptanan merkez Seyhan İlçesi'ndeki bir otele yönelik soruşturma başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bu sabah operasyon düzenlendi.

Operasyonda otel sahibi O.K., otel müdürü K.E. ve müdürün eşi Z.E. ile resepsiyon memuru A.K. gözaltına alındı. Yapılan çalışmada şüpheli K.E.’nin, müdürü olarak çalışmaya başladıktan sonra otelde sohbet toplantıları düzenlemeye başladığı, örgüt adına faaliyette bulunan kişilere ve yurtlara erzak yardımında bulunulduğu, firma sahiplerinden gazete aboneliği, öğrenci bursu, kurban bağışı toplanarak örgüte finansal destek sağlandığı iddia edildi.

ÖKSÜZ MART 2016’DA OTELDE TOPLANTI YAPMIŞ

Ayrıca ABD’deki elebaşı Fetullah Gülen’i ziyarete gittiği öne sürülen otel müdürü K.E.’nin, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ lideri tarafından yapılan çağrıya uyarak Bank Asya’ya para yatırdığı, eşi Z.E.’nin de sosyal medya üzerinden Fetullah Gülen ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu ve sohbet toplantılarına katıldıkları da saptandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TSK artık nokta atışı yapacak!TSK artık nokta atışı yapacak!ENGEREK, düşük ağırlığa sahip ve küçük boyutlarda, yerden işaretleme görevleri için tasarlanmış bir lazer hedef işaretleme cihazıdır.
O rektörün eşi görevden alındıO rektörün eşi görevden alındıOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'ün, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı eşi Prof. Dr. Zeynep Türk görevinden alındı.
Tarihi ziyaret!Tarihi ziyaret!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunacağı Çad’ın Encemine şehrine indi.
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına FETÖ şoku!Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına FETÖ şoku!FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldıMehmet Akif Ersoy kabri başında anıldıMehmet Akif Ersoy, vefatının 81. yılında İstanbul'daki mezarı başında anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Mehmet Akif Ersoy için mesajı yayınladı.
Erdoğan'ın istediği Sevakin Adası'nın önemiErdoğan'ın istediği Sevakin Adası'nın önemi1517’de Mısır’ı fethiyle Osmanlı yönetimine geçen, 400 yıl doğrudan İstanbul’dan yönetilen ve Afrika’nın hac kapısı olan Sevakin Adası, imarı için Türkiye’ye tahsis edildi.
  • PYD'nin Türkiye ile Rusya'nın arasını bozma planı!26 Aralık 2017 Salı 15:40
  • Bakanlık'tan taşeron açıklaması!26 Aralık 2017 Salı 15:19
  • Hükümetten KHK açıklaması!26 Aralık 2017 Salı 15:17
  • Yeni KHK'da dikkat çeken atama!26 Aralık 2017 Salı 14:46
  • Kredi kartı kullananlar dikkat! 5 gün kaldı26 Aralık 2017 Salı 14:40
  • Kokunun sebebi belli oldu!26 Aralık 2017 Salı 14:33
  • Çatışma çıktı! Yüksekova'da sızma girişimi...26 Aralık 2017 Salı 14:20
  • Rüzgar Çetin için karar çıktı26 Aralık 2017 Salı 14:20
  • 'Kamudan başlayacağız' demişti!Detaylar belli oldu26 Aralık 2017 Salı 14:00
  • Bakan korkunç gerçeği açıkladı! Ne yazık ki doğru26 Aralık 2017 Salı 13:57
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri