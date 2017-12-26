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Cezaevine paşam diye gönderilmişti! Yeni gelişme

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Cezaevine paşam diye gönderilmişti! Yeni gelişme
Tekirdağ'da iş dönüşü evde eşini başka bir adamla yakalayın Tayfun V. bir cinayet işleyip eşini de ağır yaralamıştı. Tayfun V için imza kampanyası başladı...
Cezaevine paşam diye gönderilmişti! Yeni gelişme Cezaevine paşam diye gönderilmişti! Yeni gelişme Cezaevine paşam diye gönderilmişti! Yeni gelişme

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki evinde, eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan S.'yi bıçakla öldüren ve mahkemece tutuklanan Tayfun V.'nin (35) serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı.

Olay, geçen cumartesi günü, Ayaspaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Saray'daki bir fabrikada çalışan Tayfun V., iş yerinden erken çıkıp, evine geldi. Anahtarıyla kapıyı açamayan Tayfun V., evden gelen sesler üzerine şüphelenip, telefonla eşi Kader V.'yi aradı. Kader V., eşinden çiğ köfte alıp, eve öyle gelmesini istedi. Tayfun V. ise ısrarla eve girmek istedi. Kapıda süren tartışmanın ardından Kader V., kapıyı açtı. Odaları gezen Tayfun V., 7 yaşındaki çocuğunun uyuduğu odadaki gardıropta, evli ve 3 çocuk babası Serkan Sevim'i yakaladı. Tayfun V., mutfaktan aldığı bıçakla Serkan S.'yi öldürdü. Ardından 4 aylık hamile eşi Kader V.'ı bıçakla yaraladı. Tayfun V., polisi arayıp, kendisini ihbar ettikten sonra eve sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Tayfun V., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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Olayın ardından imza platformu 'www.change.org' üzerinden Tayfun V.'nin serbest bırakılması için kampanya başlatıldı. Kampanyanın açıklamasında, 'Değer verdiği eşinden uğratıldığı alçakça ihanet sonucu bir gecede hayatı kararan, ailesi için gece yarısına kadar çalışıp, gördüğü manzara karşısında aslında en büyük mağduriyeti yaşayan Tayfun V. kardeşimiz için adalet istiyoruz. Unutmayalım ki yaşanan bu talihsiz durum, hepimizin başına gelebilir' denildi.
Kampanyayla 24 saatte yaklaşık 10 bin imza toplandı. Toplanan imzaların Adalet Bakanlığı'na iletileceği belirtildi.

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