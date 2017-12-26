26 Aralık 2017 Salı8 R.Ahir 1439
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PYD'nin Türkiye ile Rusya'nın arasını bozma planı!

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Terör örgütü PYD Rusya ile Türkiye'nin arasındaki diyaloğu bozmaya yönelik adımlar atmaya başladı.
PYD'nin Türkiye ile Rusya'nın arasını bozma planı!
PYD'nin Türkiye ile Rusya'nın arasını bozma planı! PYD'nin Türkiye ile Rusya'nın arasını bozma planı! PYD'nin Türkiye ile Rusya'nın arasını bozma planı!

Rusya ile Türkiye’nin Suriye konusunda Astana süreci çerçevesinde son bir yıl içerisinde birlikte hareket etmesi ve özellikle Ankara’nın “Suriye Ulusal Diyalog Kongresine terör örgütü PYD giremez” tutumunun Moskova tarafından anlayışla karşılanması terör örgütünü iki ülke arasındaki diyalogu bozmaya yönelik adımlar atmaya başladı.

PYD’nin 29-30 Rusya’nın Soçi şehrinde yapılacak ilk kongre toplantısına davet edilmeyeceği resmi Moskova tarafından ilan edilmesinden üç gün sonra PYD’nin yayın organı ANF ajansı Kürt General Sipan Hemo’nun Moskova’ya davet edilerek kendisine burada Rus yetkilileri tarafından DEAŞ’a karşı mücadelede gösterdiği başarılar yüzünden kahramanlık nişanı verileceğini duyurdu. Kısa haberde ayrıca sözde Tümgeneral rütbesindeki Hemo’nun madalya törenine YPG’nin resmi askeri üniformasıyla katılacağı vurgusu da yapıldı.

MOSKOVA CEPHESİ HABERSİZ

Rusya’nın YPG’li Sipan Hemo ile ilgili bir ödül töreni planlayıp planlanmadığını araştırdığında ise şaşırtıcı sonuçlar çıktı. Moskova’da hiçbir resmi yetkili ve ayrıca hiçbir resmi haber kaynağı böyle bir tören yapılacağından habersizdi.

RUSYA'YA GİTTİ ANCAK...

Bölgede faal bir Kürt kaynak ise Hemo'nun Rusya'ya gittiğini  ancak 'terör örgütü DEAŞ'a karşı gösterdiği kahramanlık adı altında ödül aldığının' resmi olarak doğrulanamayacağını aktardı. Haberin sosyal medyada yayılmasının ardından bölgedeki hiçbir Kürt kaynaktan olaya ilişkin bir açıklama gelmedi; sadece söylenti boyutunda kaldı.

"KAHRAMANLIK NİŞANI SADECE RUSLARA VERİLİYOR"

Konuyla ilgili Rus Dışişleri'nden isminin açıklanmasını istemeyen diplomatik kaynak “Suriye’de terörizme karşı yürüttüğümüz operasyonlarda kahramanlık nişanı bildiğim kadarıyla sadece Rus ordusu mensubu asker ve subaylarına veriliyor. Suriyeli veya başka üçüncü ülke vatandaşları bu kategoriye girmiyor. Kürt silahlı guruplardan adanı söylediğiniz kişi hakkında ise bizde herhangi bilgi yok” izahatını verdi.

PYD’li Sipan Hemo, bundan iki ay önce de Rusya’yı zor durumda açıklamalar yapmıştı.

"DAHA ÖNCE DE YALANLANMIŞTI"

Londra’da Arapça yayınlanan “Asharq Al-Awsat” gazetesine demeç veren Hemo, “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile Moskova’da görüşerek. Suriye’nin DEAŞ sonrası yeniden yapılanmasında kuzeyde Kürt Federal bölge kurulmasına sıcak baktıklarını bize söylediler. Deyrizor bölgesindeki petrol kuyuları kontrolünü de bize vermeye hazırlar” demişti.

Hemo’nun bu açıklaması Moskova ve Şam yönetimi tarafından daha sonra yalanlanmıştı.

HÜRRİYET

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