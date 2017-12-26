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Bakan korkunç gerçeği açıkladı! Ne yazık ki doğru

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Bakan korkunç gerçeği açıkladı! Ne yazık ki doğru
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, 'Ne yazık ki Gemlik'te de söylenilenler doğru. Verilen raporlar öyle. 'En ufacık bir depreme dayanamayacak' diye geçiyor" dedi.
Bakan korkunç gerçeği açıkladı! Ne yazık ki doğru Bakan korkunç gerçeği açıkladı! Ne yazık ki doğru Bakan korkunç gerçeği açıkladı! Ne yazık ki doğru

Gemlik'in taşınması kararı ile ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik  Bakanı Mehmet Özhaseki, "İlgili bölgedeki statik hesapların olabilecek en şiddetli depremlere göre yapılması gerekir. Eğer siz bunları yapmazsanız büyük bir felaket sizi bekliyor demektir. Ne yazık ki Gemlik'te de söylenilenler doğru. Biz de okuyoruz onları. Verilen raporlar öyle. 'En ufacık bir depreme  dayanamayacak' diye geçiyor" ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı  Mehmet Özhaseki, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bursa'nın  Gemlik ilçesinde deprem riski altında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların  daha güvenli bölgeye nakledilmesine ilişkin düzenleme hakkında  konuştu. 

 Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkati çeken Özhaseki, ülke  topraklarının yüzde 66'sının birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde  bulunduğunu, nüfusun da yaklaşık yüzde 71'inin bu bölgelerde yaşadığını söyledi. Bakan Özhaseki, bu nedenle her gün bir ilden deprem haberi geldiğine  işaret ederek, daha küçük şiddetli depremlerin her gün birçok kez yaşandığını,  ancak hissedilmediği için haberlere konu olmadığını bildirdi.

 "Ülkemizi bekleyen deprem tehlikesi hepimizi korkutuyor." diyen  Özhaseki, şehirlerin gelişmesinde ve konutların yapılmasında 2000 yılı öncesine  kadar zemin etütlerine dikkat edilmediğini vurguladı.  O dönemdeki ilgililerin bu işleri çok dikkate almadıklarını belirten  Özhaseki, "Birçok şehirde, Gemlik gibi şu anda büyük risk var. Haliyle Gemlik'te  bulunduğu konum itibarıyla, vatandaşın anlayacağı dil üzerinden söylüyorum, çok  çürük zeminlerde, balçık araziler üzerine kurulmuş olunca, Allah korusun en  ufacık depremde bile yerle yeksan olacak yüzlerce ev var. Bütün bunları bilerek  hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

 Özhaseki, bu konunun KHK'ye neden girdiğine ilişkin sorular geldiğini  aktararak, deprem konusu söz konusu olunca beklenemeyeceğini, burada can  güvenliği ve yaşam hakkının söz konusu olduğunu için KHK'de yer aldığını anlattı.     Depremle ilgili yasa çalışmaları da olduğunu hatırlatan Özhaseki,  şöyle devam etti: "Bu arada hızlı davranabilmek adına da en ön planda yerler için  kararlar alınıyor. Şimdi alınan bu karar neticesinde bozuk orman arazisi  dediğimiz, üzerinde çalılık olan sert zeminli, daha önce gidilmiş, çalışılmış,  tespit edilmiş yerlere Orman Bakanlığı'nın da uygun görüşüyle ilçe taşınacak.  Önümüzdeki günlerde planlama süreci başlayacak. Sonra bu planlama süreci  içerisinde nasıl, nerede, ne yapılacak onlara karar verilecek ve çok hızlı olarak  da burada konutlar inşa edilip risk taşıyan binalar yavaş yavaş taşınacak. Bütün  çalışmalar tabi ki Türkiye'yi sağlam bir zemin üzerinde oturtabilmek planı  üzerine kurulu."

 EN UFAK DEPEREME DAYANAMAYACAK DİYE GEÇİYOR

 Bakan Özhaseki, Gemlik'te bölgedeki konutların, büyüklüğü az olan  depremlerde dahi yıkılabileceğine dair haberlere ilişkin, 6-7 şiddetine  dayanamayacak bir şehrin olamayacağını, şehirler kurulurken depremselliğin ön  planda tutulup zemin etütlerinin ona göre hesaplanması gerektiğine dikkati çekti. İlgili bölgedeki statik hesapların olabilecek en şiddetli depremlere  göre yapılması gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "Eğer siz bunları yapmazsanız  büyük bir felaket sizi bekliyor demektir. Ne yazık ki Gemlik'te de söylenilenler  doğru. Biz de okuyoruz onları. Verilen raporlar öyle. 'En ufacık bir depreme  dayanamayacak' diye geçiyor." ifadesini kullandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığına da yer tahsisinden dolayı  teşekkürlerini ileten Özhaseki,  "Buradaki zemin etütleri yapıldı, sert araziler.  Zemin sert, inşallah orada buna uygun bir statik içinde de hesap yapılırsa 8-9  şiddetine kadar deprem artık oraya tesir edemez." dedi.

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