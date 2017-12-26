4 yıldır Galatasaray'daydı! Terim işine son verdi

Maçlarda, kulüp doktoru ile birlikte sakatlık anında sahaya giren isim olan Cenk Akkaya, Göztepe maçından önce Terim'in kararı ile Galatasaray A Takımındaki görevinden alındı.
KABUK DEĞİŞİMİ
Cenk Akkaya'dan sonra Florya A Takım Medya Direktörü Hasan Tankaya ile de Terim'in isteği üzerine yollarını ayıracak olan Galatasaray'da kabuk değişimi tecrübeli hocanın istekleri doğrultusunda devam edecek.
Cenk Akkaya'nın 2 ay önce gerçekleşen düğününe Galatasaray futbol takımının tamamı katılmıştı.
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