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Erdoğan'ın istediği Sevakin Adası'nın önemi

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1517’de Mısır’ı fethiyle Osmanlı yönetimine geçen, 400 yıl doğrudan İstanbul’dan yönetilen ve Afrika’nın hac kapısı olan Sevakin Adası, imarı için Türkiye’ye tahsis edildi.
Erdoğan'ın istediği Sevakin Adası'nın önemi
Erdoğan'ın istediği Sevakin Adası'nın önemi Erdoğan'ın istediği Sevakin Adası'nın önemi Erdoğan'ın istediği Sevakin Adası'nın önemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı'ndan Sevakin Adası'nın imarı için Türkiye’ye tahsis edilmesini istedi.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir de, Sevakin Adası'nın imar için Türkiye tahsis edilmesini kabul etti.

1517 YILINDA TÜRK TOPRAKLARINA KATILDI

Sevakin Adası, 1517’de Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethiyle Türk topraklarına katıldı. 1882’de Mısır’ın İngilizler tarafından işgal edilmesiyle Osmanlı yönetiminden çıktı. Sudan’ın 1956 yılında bağımsızlığını kazanmasıyla, Sevakin Adası Sudan topraklarının bir parçası oldu.

Kızıldeniz’in batı kıyısında düz ve oval bir ada olan Sevakin, yüzyıllardır önemli bir kültür ve ticaret limanı olarak hizmet gördü. Sevakin Adası 3 bin yıldır güçlü imparatorluklar için stratejik ve hayati öneme sahip liman oldu.

MEKKE'YE GİTMEK İÇİN HAC KAPISI OLDU

Sevakin Adası'nda 3. Ramses milattan önce 10. yüzyılda bir liman inşa etti. Afrikan’ın Kızıldeniz’e açılan ticaret limanı olan Sevakin yine Afrikalı Müslümanların Mekke’ye gitmek için hac kapısı oldu.

İSTANBUL'DAN YÖNETİLDİ

Osmanlı İmparatorluğunun idaresi altındayken doğrudan İstanbul’dan yönetilen bu adada, Araplar, Afrikalılar, Türkler ve Hintliler gibi çok milletten insan yaşıyordu. Burada farklı milletlerden insanların aralarında yaptıkları evliliklerle çok zengin bir kültür oluştu.

Sevakin geliştikçe Sudan sahillerine zenginlik getirdi. Sevakin’de binalar taşlaşmış mercanlardan inşa edilmiş. Binaların duvarları işlenmiş ağaç ve taşlarla süslenmişti. Sevakin, 19.yüzyılda Doğu Afrika’dan getirilen kölelerin başka ülkelere gönderilmek üzere toplandığı bir ada haline gelmişti. Köle ticareti ortadan kalkmaya başladığı zaman önemini kaybetmeye başladı.

DEPREMDEN SONRA HARABEYE DÖNDÜ

1918’deki büyük depremden sonra Sevakin harabeye döndü. Adanın sığ suları ve mercan yapısı sebebiyle ve 20. yüzyılda Sudan limanının inşasıyla ticari önemini kaybetti ve hayalet bir şehre döndü. Bir zamanların mercan şehri olan Sevakin şimdi eski kalıntılarıyla bir turizm sanayine dönüştü.

Sevakin hala Hac için kullanılan bir liman olarak hizmet vermeye devam ediyor.

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