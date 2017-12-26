26 Aralık 2017 Salı8 R.Ahir 1439
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AK Parti’den Gül’ün açıklamalarına ilk resmi tepki

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AK Parti’den Gül’ün açıklamalarına ilk resmi tepki
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sivillere yargı bağışıklığı getiren düzenlemeye yönelik eleştirisine AK Parit’den ilk resmi tepki geldi.
AK Parti’den Gül’ün açıklamalarına ilk resmi tepki AK Parti’den Gül’ün açıklamalarına ilk resmi tepki AK Parti’den Gül’ün açıklamalarına ilk resmi tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, daha önce resmi görevlilere bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız olmasını üzülerek karşıladığını belirterek, “kim olursa olsun” dedi. 

Turan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında düzenlemeye ilişkin eleştirileri yanıtlarken, gazetecilerin Gül’ün de rahatsız olduğunu anımsatmaları üzerine şöyle dedi:

"O onu dedi, bu bunu dedi, doğru bulmuyorum. Bizim hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. KHK, bu konuyla ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Daha eski düzenlemelerdeki hassasiyeti paylaşmayanların bugünkü paylaşımlarını doğru bulmuyorum. Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun.”

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