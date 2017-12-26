26 Aralık 2017 Salı8 R.Ahir 1439
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F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon'a PFDK şoku!

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F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon'a PFDK şoku!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 9 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon'a PFDK şoku! F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon'a PFDK şoku! F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon'a PFDK şoku!

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 17. haftasında oynanan karşılaşmalardaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, usulsüz seyirci alınmasının yanı sıra merdiven boşluklarının bırakılmaması nedeniyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Göztepe ve Antalyaspor'un PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Ayrıca, Kardemir Karabükspor'un İzlandalı oyuncusu Olafur Skulason'un, Trabzonspor maçındaki "hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü'nün de kurula sevkine karar verildiği kaydedildi.

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