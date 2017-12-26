Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 81. yılında İstanbul'daki mezarı başında anıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve Sultangazi Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin beraber organize ettiği, Ersoy'un mezarının bulunduğu Edirnekapı Şehitliğinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıldönümü nedeniyle öğrencilerle, edebiyatçılarla, şairlerle birlikte yad etmek için toplandıklarını belirterek, "Mehmet Akif, her yanıyla bir ahlak abidesidir. Şiirleri, hayatı, yazdıkları ve yaşadıklarıyla topluma öncü ve önder olmuş bir şahsiyettir." değerlendirmesinde bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından program sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin geçtiği dönemlerinde bağımsızlık fikrini İslam coğrafyasına taşıyan Mehmet Akif Ersoy, dünyadaki tüm Müslümanların kalplerinin bir ve beraber atması için mücadele vermiştir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 81'inci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli değerleri, karakteri ve idealleri yansıtan eserleriyle, şiirleriyle ve mücadeleci kişiliğiyle bugünü aydınlatmaya ve yol göstermeye devam eden Mehmet Akif Ersoy'u, rahmetle, minnetle yad ettiğini belirtti.

Mesajında, "İstiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin geçtiği dönemlerinde bağımsızlık fikrini İslam coğrafyasına taşıyan Mehmet Akif Ersoy, dünyadaki tüm Müslümanların kalplerinin bir ve beraber atması için mücadele vermiştir." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mehmet Akif, Balkanlardan Kafkasya'ya, Afrika'dan Ortadoğu ve Hint alt kıtasına kadar tüm Müslümanların, kendine Mekke'yi, Kudüs'ü kıble bilen tüm kardeşlerimizin ittihadını savunuyor, zalimlere karşı hep birlikte mücadele idealini taşıyordu. Coşkulu, heyecanlı ve daima umutlu kişiliğiyle milletimize öncülük eden istiklal şairimiz, çıkardığı dergiler, yazıları, kürsü konuşmalarıyla bir düşüncenin, inancın, idealin taşıyıcısı olmuş, şiirleri ve İstiklal Marşı ile bu misyonu en veciz ifadelerle dile getirmiştir.

Aldığı geleneksel ve modern eğitim ile son derece donanımlı bir alim, idrak kabiliyetiyle arif, savaşta cepheye atılacak kadar vatansever biri olan Mehmet Akif, hakiki bir mütefekkirdir. Ülkemizin bekasını sürdürmenin, İslam coğrafyasındaki haksızlıkları, hukuksuzlukları, zulmü sona erdirmenin yolu, İstiklal Marşımızdaki o ruhu daima canlı tutmayı başarmaktan geçiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, samimi, sahici kişiliği, tertemiz ahlakı, mütevazılığı, ahde vefası ve dinine, milletine sadakati İstiklal Marşı'nda tecessüm eden Akif'in bu mirasını gelecek nesillere aktarmanın, onun düşünce ve ideallerini yaşatmanın en büyük vazife olduğunu kaydetti.

Başbakan Yıldırım'dan Mehmet Akif Ersoy mesajı

Başbakan Yıldırım, mesajında Ersoy'un, İstiklal Mücadelesi'nin, ilim ve irfan geleneğinin sembol isimlerinden olduğunu, ebedileşen eserleri, mücadeleci kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakıyla gönülleri fethetmeyi, edebiyat, sanat ve fikir dünyasına rehberlik etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Ersoy'un, işgalcilere kahramanca direnen milletin şahlanması ve tarih sahnesine yeniden çıkması için istiklal meşalesini tutuşturan örnek bir mücadele adamı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele ruhuna ömrünü fedakarca vakfeden merhum Mehmet Akif'in Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda yazdığı kahramanlık destanları, milletimizin istiklal ve hürriyet aşkının en güzel örneğidir. Milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini, mücadeleci ruhunu ve milli birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarını en veciz şekilde anlatan Mehmet Akif'in eserlerini okumak, anlamak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümü vesilesiyle İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet ve hürmetle anıyorum."