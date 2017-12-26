TSK artık nokta atışı yapacak!

ENGEREK, düşük ağırlığa sahip ve küçük boyutlarda, yerden işaretleme görevleri için tasarlanmış bir lazer hedef işaretleme cihazıdır.

Hedefi gözle görülmeyen bir ışınla işaretledikten sonra sinyalleri jetlere gönderiyor. Lazer güdümlü mühimmat savaş uçağından serbest düşmeye bırakıldığında, yansıyan lazeri dedektörü aracılığıyla algılayarak kaynağa güdümleniyor. Hedefe kilitlenen güdümlü füzeler işaretli yerleri tam isabetle vuruyor.

ASELSAN tarafından tasarlanan ENGEREK, kara unsurlarının belirlediği hedeflerin uçaklara kesin bir doğrulukla gösterilmesini sağlıyor.

Yerden işaretleme görevleri için tasarlanmış, düşük ağırlık ve boyutlarda gelişmiş bir lazer hedef işaretleme cihazı olan ENGEREK, tek personel tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor.

Cihaz, hava platformlarından bırakılan güdümlü mühimmatı hedefe hassasiyetle yönlendiriyor.



ASELSAN silahları arasına katılmış olan ENGEREK, NATO tarafından tanımlanmış kodların tümü ile çalışabilmesi özelliğiyle NATO envanterinde bulunan LGB, Hellfire, Copperhead gibi yarı aktif lazer algılayıcılı, güdümlü mühimmatlarla da görev yapabiliyor.



Sadece yönlendirme yapmayan ENGEREK, hedefin işaretlenmesi yanında, mesafesinin ölçülmesi, koordinatlarının otomatik hesaplanması ve fotoğraflarının çekilmesi fonksiyonlarını da gerçekleştiriyor.



ENGEREK ile yüksek vurma hassasiyeti kazanan lazer güdümlü bombalarla, genel maksatlı bombaların çok daha verimli kullanılması sağlanıyor. Böylece hem bir hedefin vurulması için harcanan bomba sayısı düşüyor hem de uçağın görevi tamamlamak için yapacağı sorti sayısı azalıyor.



Sistem, kara unsurlarının 20 kilometre uzaktan belirlediği hedeflerin lazer ışınları ile uçaklara kesin bir doğrulukla gösterilmesini sağlıyor. Yaklaşık 5,5 kilogram ağırlığındaki ENGEREK, her türlü hava koşulunda rahat kullanım imkanı sağlıyor.

ENGEREK Lazer Hedef İşaretleme Cihazı'nın genel özellikleri

ENGEREK, NATO STANAG 3733'te tanımlanan Band I ve Band II PRF kodlarının tümünde çalışabilmektedir. Bu özelliğiyle NATO envanterinde bulunan LGB, Hellfire, Copperhead gibi yarı aktif laser algılayıcılı, güdümlü mühimmatlara uyumludur.



ENGEREK, hedefin işaretlenmesinin yanında, mesafesinin ölçülmesi, koordinatlarının otomatik hesaplanması ve fotoğraflarının çekilmesi fonksiyonlarını da gerçekleştirmektedir.