Edinilen bilgiye göre, Suriye’deki muhalifler, Hama’nın doğusunda Suriye ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdü. Uçaktan atlayan pilotun hayatını kaybettiği ve pilotun cesedine ulaşma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
27 Aralık 2017 Çarşamba8 R.Ahir 1439
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Suriye'ye ait savaş uçağı düşürüldü
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