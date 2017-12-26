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Fatih Terim milli yıldızı istedi!

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Fatih Terim milli yıldızı istedi!
Süper Lig'de ilk yarının bitmesiyle transfer çalışmalarına başlayan Fatih Terim, ilk olarak 23 yaşındaki gurbetçi oyuncu Kaan Ayhan'ın ismini yönetime verdi.
Fatih Terim milli yıldızı istedi! Fatih Terim milli yıldızı istedi! Fatih Terim milli yıldızı istedi!

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan ve Göztepe maçında varlığını hissettirerek alınan galibiyetle camiayı devre arasına moralli sokan Fatih Terim transfer çalışmalarına başladı.

Göztepe maçının ardından transfer sinyali veren, kulübü ekonomik açıdan zorlamayacak şekilde takviyeler yapacaklarını söyleyen Fatih Terim'in yönetime Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ın ismini verdiği öğrenildi.

Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde Kaan Ayhan'ı kadroya çağıran Terim, hem sağ bek hem de sağ stoper oynayabilen genç gurbetçiyi 'joker' oyuncu olarak kullanmak istiyor.

BONSERVİSİ YÜKSEK DEĞİL

Bu sezon Almanya 2. Ligi'nde 17 maça çıkan ve 2 asist yapan 23 yaşındaki Kaan'ın bonservis bedeli için Galatasaray'ın Düsseldorf'a 1,5 milyon euro teklif edeceği de gelen haberler arasında. Kaan Ayhan'ın da Galatasaray'da Fatih Terim ile çalışmak istediği belirtildi.

MARIANO'NUN YERİNİ DOLDURACAK

Mariano'nun sakatlığı sonrası sağ bekte sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da ne Denayer ne de Linnes o bölgede istenen başarıyı gösterememişti. Kaan Ayhan'ın sağ bekte iyi bir alternatif olabileceğini düşünen Terim, bazı maçlarda Maicon'u da dinlendirmek için 23 yaşındaki Kaan'ı kadrosunda görmek istediğini Dursun Özbek yönetimine bildirdi.

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