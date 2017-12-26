27 Aralık 2017 Çarşamba8 R.Ahir 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'a gitti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'a gitti
Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 22.00'de Tunus'a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'a gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'a gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 22.00'de Afrika turunun son durağı Tunus'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Encemine Uluslararası Havalimanı'nda, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Çad Dışişleri Bakanı Muhammed Zene Şerif, üst düzey bürokratlar ile Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ve öteki ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Tunus'a gitti.

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