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Galatasaray farka koştu, avantajı kaptı!

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Galatasaray farka koştu, avantajı kaptı!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor'u 3-0 yendi.
Galatasaray farka koştu, avantajı kaptı! Galatasaray farka koştu, avantajı kaptı! Galatasaray farka koştu, avantajı kaptı!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Bucaspor'u 3-0 mağlup ve tur için kapıyı sonuna kadar araladı. Galatasaray'a avantajı getiren goller Selçuk İnan ve Sinan Gümüş'ten (2) geldi. 

Maçın rövanşı 16 Ocak Salı günü İzmir'de oynanacak.

Galatasaray: 3 - Bucaspor: 0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu

Galatasaray: Eray İşcan, Tarık Çamdal (Dk. 78 Linnes) Ahmet Çalık, Koray Günter, Latovlevici, Donk, Sinan Gümüş (Dk. 90+2 Recep Gül), Selçuk İnan (Dk. 86 Gökay Güney), Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok

Bucaspor: Hüseyin Koç, Ömer Kanberoğlu, Veli Kızılkaya, Emre Özkan, Abdullah Balıkuv, Emre Toraman, Uğurcan Yazğılı, Saruhan Fındıkcı, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 70 Onur Alkan), İbrahim Şirin (Dk. 88 Burak Aydın) İlyas Çakmak (Dk. 82 Alpay Aldemir)

Goller: Dk. 14 Selçuk İnan, Dk. 41 ve Dk. 43 Sinan Gümüş (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 21 Tarık Çamdal (Galatasaray), Dk. 33 Emre Özkan, Dk. 65 Emre Toraman (Bucaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Galatasaray öne geçti. Yasin Öztekin'in şık pasıyla savunmanın arkasına sarkan Selçuk İnan, ceza sahası sol çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

41. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Bucaspor'da Veli Kızılkaya'nın kaptırdığı topta soldan ceza sahasına giren Eren Derdiyok, topu arka direkte uygun durumda bulunan Sinan Gümüş'e çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

43. dakikada Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahası önü sağ çaprazda topla buluşan Sinan Gümüş, yerden sert bir orta yaptı. Ceza sahası içinde kimsenin müdahale edemediği meşin yuvarlak, arka direkte ağlarla buluştu: 3-0.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Galatasaray, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

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