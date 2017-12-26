Terim'den müjde gibi sözler! Asamoah...

İşte Fatih Terim'in sözleri;

"Bu tip maçlar tehlikeli maçlardır. Muhakkak ki, güç farkı var. Bucaspor koşarak, mücadele ederek, bozarak kendine avantaj sağlayan bir takım olacaktı ki, öyle oldu. En önemli şey, oyuncularımın ciddi olması."

"SELÇUK'U KAZANMAMIZ LAZIM"

"Selçuk'un attığı frikik golleri, Selçuk'un attırdığı goller... 7. senesi belki de. Selçuk'u kazanmamız lazım. Sinan'a da söyledim, o formayı almak isterse, ben veririm ona, alternatif düşünmem."

"BURASI GALATASARAY, KOLAY GELİNMİYOR"

"Yasin'den çok memnunum. 48 saat önce maç oynamış. Her maç, Galatasaray 28'inin nasıl yazılacağını bize gösterecek. Herkes, nerede nasıl şans bulursa, kullanmak zorunda. Burası Galatasaray kulübü, kolay gelinmiyor. O formanın hakkını vermek zorundasınız."

"1-2 YERE TRANSFER YAPACAĞIZ"

"Çok fazla değil ama, hazırlık maçı oynamak istiyorum. Antalya'da bu fırsatı bulabiliriz. 1-2 yere oyuncu bakacağız. Çok fazla isteğim yok zaten. Halletmeye çalışacağız"

ASAMOAH AÇIKLAMASI

"Asamoah benden önce gelişmiş ve ilişkiyi anlattıklarında gelebilir gibi bir ümit vardı ama, olmayabilir diye bir şerh koymak lazım oraya. Doğru bir transfer, iyi bir oyuncu, ümit ediyorum devre arası olur. Asamoah'ın alternatifini de düşünmemiz lazım, ikinciyi de, üçüncüyü de, ki neredeyse yok. Bugün Lato iyi oynamasına rağmen."