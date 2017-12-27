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Araç sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta kaldırılıyor

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Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatı kullanımını sona erecek uygulama 1 Ocak'ta başlıyor. Ölçümlerin takibi artık online sistem üzerinden yapılacak.
Araç sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta kaldırılıyor
Araç sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta kaldırılıyor Araç sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta kaldırılıyor Araç sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Çevre ve Şehircilik  Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile 1 Ocak 2018 itibarıyla egzoz gazı emisyon  pulu ve ruhsatı kullanımı sona erecek, egzoz gazı emisyon ölçümlerinin takibi online sistem üzerinden yapılacak.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı bilgiye göre,  egzoz gazı emisyon ölçümleri motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliğinin kontrolünde  önemli rol oynuyor.

Taşıtlar, periyodik bakımlarının yaptırılmaması, emisyon kontrol  ekipmanlarının tahrip olması, uygunsuz yakıt kullanılmasına bağlı olarak  insanları zehirleyen araçlara dönüşebiliyor.

Bu nedenle taşıt sahiplerinin, araçlarının bakım ve onarımlarını  yaptırarak, egzoz emisyonlarının standartlara uygunluğunu belgelemek için gerekli  ölçümleri yaptırma zorunluluğu bulunuyor.

Bakanlık tarafından, trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan  egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi  korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak  kontrol etmek ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Mart  2017'de yayınlanan, "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği", 1 Ocak 2018  itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bu yönetmeliğe göre "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi"  oluşturuldu. Takip sistemi ile Ocak 2018 itibarıyla gerçekleştirilen tüm egzoz  emisyon ölçümleri elektronik ortamda yürütülecek, ölçüm yapılan taşıtlar fotoğraf  kaydı ve tüm ölçüm bilgileri ile sisteme kaydedilerek, bakanlık tarafından  "online" takip edilecek.

Ölçümler, bakanlığın elektronik sistemine kaydedildiği için egzoz  emisyon pulu ve ruhsatına da ihtiyaç duyulmayacak. Böylece vatandaş fazladan  belge taşımak zorunda kalmayacak.

Sahte emisyon pulu ve ruhsatları önlenecek

Yönetmelikle 1 Ocak 2018'den itibaren egzoz emisyon ölçümü sonrası pul  ve ruhsat düzenlenmeyeceği için taşıt sahiplerine ölçüm sonuçlarını içeren rapor  verilecek ve bu tarihten itibaren ölçüm yaptıran vatandaşlar taşıtlarına ait  egzoz emisyon geçerlilik süresini sadece e-devlet üzerinden sisteme girerek  sorgulayabilecek.

Daha önce egzoz emisyon ölçümü yaptırmış, geçerli pul ve ruhsatı  bulunan taşıt sahipleri ise ellerinde bulunan ruhsatları geçerlilik süresi sonuna  kadar muhafaza ederek, denetim sırasında görevlilere ibraz edebilecek.

 Bakanlık takip sistemi sayesinde ölçüm yapılmadan pul verilmesi,  sonuçlara müdahale edilmesi, sahte emisyon pulu ve ruhsatı kullanılmasının da  önüne geçilecek.

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