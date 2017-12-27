İran'da BMGK çatlağı

Pazar günü Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı katliamlar için toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki (BMGK) kınama kararıyla ilgili oylamaya katılmaması nedeniyle gelen eleştirileri reddeden Tahran, BM İnsan Hakları Konseyi’ne bağlı ‘Üçüncü Komite’nin siyasallaştırılması’ nedeniyle ile oy kullanmadığını açıkladı.

“MEKTUP GÖNDEREREK KARARI KABUL ETTİK”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ülkesinin bazı teknik nedenler yüzünden oy kullanmadığını söyleyerek, BM Sekreterliği’ne bir mektup göndererek Genel Kurul kararını kabul ettiğini iddia etti.

Kasımi, İran medyasında BMGK’da Arakanlılara yönelik katliamların durmasını talep eden kararda oy kullanmamaları nedeniyle gelen eleştirilerden sonra yaptığı açıklamada, ülkesinin özellikle Arakanlı Müslümanlar olmak üzere dünyadaki tüm Müslümanların haklarını savunduğuna dikkat çekti.

Kasımi, BMGK’yı siyasallaşma ve ayrımcılıkla suçlayarak, İran’ın Filistin dışında diğer ülkelerdeki insan hakları durumuyla ilgili herhangi bir karara karşı ‘olumsuz’ olarak oy verdiğini söyledi.

İran medyası, hükümeti Arakan’a karşı iki yüzlü bir politika izlemekle suçladı

İran’ın oylamaya katılmaması, Myanmar hükümeti ve Arakanlı Müslümanlara karşı tutumu hakkında şüphe uyandırdı. İran medyası, hükümeti Arakan’a karşı iki yüzlü bir politika izlemekle suçladı.



Myanmar ile ticari ilişkileri olan Tahran, mecliste Myanmar ile ticari ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi çağrılarında da bulunmadı.

BM’in altı alt komitesinden biri olan ‘Üçüncü Komite’, insan hakları, kültür ve toplum ile ilgili alanlarda çalışmalarda bulunuyor.

Komite, İran’daki insan hakları ihlallerini kınayan bazı kararlar vermişti. İran hükümeti 2009 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı yapılan protesto gösterilerini bastırdıktan sonra, komitedeki yetkililer İran’daki insan hakları durumu hakkında özel raportör atamayı onaylamıştı.

Şark'ul Avsat'ın haberine göre daha önce, İran’ın BM delegesi, İran’ın oylama oturumlarını boykot etmesinin nedenlerini açıklayan bir bildiri yayınlamıştı. İran Büyükelçisi yaptığı açıklamada, BM ‘Üçüncü Komitesini’ eleştirerek, Komitenin, insan hakları ihlalleri açısından İran’a baskı uyguladığını vurgulamıştı.