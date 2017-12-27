Kalkınma Bakanı 2017 yılını değerlendirdi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, dünya ekonomisindeki canlanmanın bu yılki büyüme performansına olumlu katkı sağladığını belirterek, "Özellikle hain darbe girişimi sonrasında aldığımız tedbirlerin uygulamaya konulmasıyla ekonomik açıdan oldukça başarılı bir yıl geçirdik." dedi.



Elvan, AA muhabirine, 2017 yılında ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, 2018 yılına ilişkin beklentilerini anlattı.



Küresel ölçekte 2017'nin siyasi gerginliklerin, jeopolitik risklerin, korumacılık eğilimlerinin arttığı bir yıl olduğunu ifade eden Elvan, ekonomi açısından değerlendirildiğinde ise 2008'den bu yana ilk kez dünya ekonomisinde ciddi bir canlanmanın işaretlerinin görüldüğünü söyledi.



Elvan, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin oldukça başarılı bir yıl geçirdiğini vurgulayarak, "Fetullahçı Terör Örgütü'yle mücadele yoğun şekilde devam etti. Bu mücadele, bunların kökünün kurutulmasına kadar devam edecek." diye konuştu.



"'TÜRKİYE BÜYÜYEMEZ' DİYENLER TERS KÖŞE OLDU"



Ekonomi alanında da olumsuz beklentilerin ters yüz olduğu bir yılın geride kaldığına dikkati çeken Elvan, "Türkiye'nin büyüyemeyeceğini söyleyenlerin bir anlamda ters köşe olduğu bir yıl geçti. Dünya ekonomisindeki canlanma da 2017 büyümesine pozitif katkı verdi. Özellikle hain darbe girişimi sonrasında aldığımız tedbirlerin uygulamaya konulmasıyla ekonomik açıdan oldukça başarılı bir yıl geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin 9 aylık büyüme performansının yüzde 7,4 olduğunu hatırlatan Elvan, bu yılın sonunda yüzde 7'nin üzerinde büyüme beklediğini dile getirdi.



Elvan, bu yılki büyümenin kompozisyonunun sağlıklı olmadığına dair eleştirilere de yanıt vererek, "Özellikle 3. çeyrekte son derece pozitif netice aldık. Sanayinin son bir yıldaki büyüme hızı yüzde 14,8, makine-teçhizat üretimine baktığımızda 2017 yılının 3. çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,3 artış var." ifadesini kullandı.



Harcamalara bakıldığında, yatırımların 3. çeyrekteki yüzde 11,1'lik büyümeye 3,6 puanlık katkı sağladığını ve yıllık bazda yüzde 12,4'lük büyüme kaydedildiğini belirten Elvan, söz konusu büyümenin özel tüketim harcamalarının üzerinde olduğunu bildirdi.



Elvan, ihracattaki performansın da oldukça iyi gittiğinin altını çizerek, net ihracatın büyümeye pozitif katkısının sürdüğünü kaydetti.



Bakan Elvan, "2017'deki büyüme performansı sağlıklı. En önemli göstergelerden sanayi üretimi oldukça yüksek. Harcamalar yönüyle de özellikle yatırım malı üretiminin oldukça yüksek olduğunu ifade etmek istiyorum. İhracatın performansı oldukça iyi. İnşallah yıl sonu itibarıyla bir yıllık büyümemiz yüzde 7'nin üzerinde olacak ki Çin ve Hindistan ile yarışır konuma gelmiş olacağız." dedi.



Gelecek yıl büyümenin kompozisyonunun nasıl olabileceğine ilişkin görüşlerini de paylaşan Elvan, özellikle hizmetler sektöründeki hızlı gelişmeye işaret etti.



Elvan, hizmetler sektöründeki canlılığın devam etmesini beklediklerini dile getirerek, "Turizmin daha da canlanacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.



Sanayi üretiminin de artmasını beklediklerini anlatan Elvan, şöyle devam etti:



"Tarımda belki de sektörün uzun dönem ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı göreceğiz. Kuraklık nedeniyle 2017'de bazı ürünlerin üretiminde bir miktar düşüş oldu ama gelecek yıl bu yıla göre daha iyi bir büyüme bekliyoruz."



"BU AYDAN İTİBAREN ENFLASYONDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLEYECEĞİZ"



Enflasyon ve işsizlik konusunda 2018'den beklentilerini de paylaşan Elvan, Orta Vadeli Program'da (OVP) büyüme ve istihdam eksenli bir politika ortaya koyduklarını söyledi.



OVP kapsamında hemen hemen her alanda alacakları tedbirlerin büyümeye ve istihdama katkı sağlayacağını vurgulayan Elvan, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini artırmanın temel hedefleri arasında yer aldığını bildirdi.



Elvan, "Biz bu alanda petrokimya, savunma sanayisi, enerji ekipmanları, yazılım, ileri malzeme teknolojileri gibi alanlara yoğunlaşacağız. İthalatımızın yoğun olduğu alanlarda Türkiye'de üretime yönelik özellikle proje bazlı teşvik sistemimiz olmak üzere destekler sağlayacağız ki cari açık sorununu kökünden çözelim." diye konuştu.



Enflasyondaki yükselişin 3 temel nedeninin olduğuna işaret eden Elvan, Döviz kurundaki yükselişin ithal girdilerin fiyatını artırdığını, bunun da yurt içi üretici fiyatları ve tüketici fiyatları üzerinde olumsuz etki yaptığını kaydetti.



İkinci nedenin petrol fiyatlarındaki artış olduğunu anlatan Elvan, petrol fiyatlarının beklentilerin üzerinde yükseldiğini ifade etti.



Üçüncü nedenin ise işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yükseliş olduğuna dikkati çeken Elvan, şöyle konuştu:



"İşlenmemiş gıda fiyatlarıyla ilgili bazı tedbirler aldık, almaya devam ediyoruz. Özellikle tarladaki üretimden raf aşamasına kadarki süreçlerin iyileştirilmesi, maliyetlerin aşağı çekilmesi noktasında önemli kararlar aldık. Bunların bir kısmını uygulamaya koyduk, bir kısmını da Haziran 2018 itibarıyla hayata geçireceğiz."



Elvan, hükümet olarak enflasyonla mücadeleyi önemsediklerinin altını çizerek, "Bu aydan itibaren enflasyonda düşüş gözlemleyeceğiz. Aralık 2017-Mart 2018 döneminde düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. OVP hedefimize ulaşma noktasında gerekli tedbirlerimizi alacağız." ifadesini kullandı.



"İŞ GÜCÜNE KATILIM HIZLA ARTMASINA RAĞMEN İŞSİZLİK ORANLARINI AŞAĞI ÇEKTİK"



İşsizlik konusuna da değinen Elvan, Türkiye'nin istihdam oluşturmada oldukça başarılı bir ülke olduğunu belirtti.



Meslek edindirme, iş başı eğitim programlarıyla ilave istihdam teşvikleri birlikte değerlendirildiğinde, nitelikli insan yetiştirme konusunda önemli destekler verdiklerini vurgulayan Elvan, bunların pozitif sonuçlarını aldıklarını söyledi.



Elvan, bu yılın eylül ayı itibarıyla bir yılda 1 milyon 233 bin ilave istihdam sağladıklarını hatırlatarak, 9 aylık dönemde sağlanan ilave istihdamın da yaklaşık 2 milyon 100 bin kişi olduğunu bildirdi.



İşsizlik oranının istenilen düzeye düşmemesinde iş gücüne katılım oranının yüksekliğinin etkili olduğuna işaret eden Elvan, şunları kaydetti:



"İş gücüne katılım, ekonominin canlı, geleceğe yönelik beklentilerin olumlu olduğu dönemlerde yükselir. İş gücüne katılım oranı 1 puan yükseldi ki bu işsizlik oranlarını 1,8 puan yukarı çekiyor. Buna rağmen işsizlik oranlarını aşağı çekebiliyorsak bu başarıdır. İşsizlik oranlarını tek haneye indirme noktasında 2018'de de yoğun çaba sarf edeceğiz."