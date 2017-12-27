Filistinli Muhammed okula başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her türlü kolaylığın sağlanması için talimat verdiği, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil, İstanbul Ataşehir'deki özel bir okulda yıl sonuna kadar Türkçe dil eğitimi alacak. Muhammed, daha sonra mesleki eğitimden yararlanacak. TVNET'e konuşan Filistinli Muhammed, okulda kendisini çok güvende ve mutlu hissettiğini söyledi.

Ailesine sağlık ve iş imkanı sağlanacak

Hayat boyu öğrenme programı kapsamında eğitimlerini sürdürecek olan Muhammed'e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı uzman psikologlar tarafından psikolojik destek de verilecek. Muhammed, eğitim sürecinde aşçılıktan sportif faaliyetlere kadar ilgi duyduğu birçok alanda kendini geliştirebilecek. Kanser hastası ve maddi durumu kötü olan ailesine de sağlık ve iş imkânları sağlanacak.