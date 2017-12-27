Soyulan berber isyan etti: Bu ne biçim hırsız

Avcılar'daki bir berber dükkanına kapıyı tornavida ile zorlayarak giren hırsızı izleyen berberden ilginç bir sitem geldi.

Olay, Üniversite Mahallesi’ndeki Öztürk Karahan’a ait berberdükkanında saat 02.00 sıralarında geldi. Yüzünü saklama gereği duymayan kimliği bilinmeyen hırsız, kolunda sakladığı tornavidayı çıkararak kapıyı zorladıktan sonra içeri girdi

Bir süre içeride emekleyerek ilerleyen hırsız, berber koltukların yanındaki etajerlerin çekmecelerini tek tek açarak kullanılmış, büyük bölümü eski birkaç eski tıraş makinesi ile biraz bozuk parayı alarak poşete koyup götürdü.

15 POŞET ÇAY ÇALDI

Sabah işyerine gelen kalfa ve çıraklar kapıyı açık görünce Karahan’a bilgi verdi. İşyerindeki kamera kayıtlarını inceleyen Öztürk Karahan, hırsızın her koltuğun karşısında bulunan 3 küçük led televizyon, içerisinde müşterilerin attığı 500 TL’ye para bulunan sadaka kutusunu çalınmadığını sadece eski birkaç tıraş makinesi, biraz para ve bir kalfanın 15 poşet çayının çalındığını gördü. Karahan, hırsızlığı arkadaşlarına gülerek anlatırken, “Hırsızın insaflısı mı, aptalı mı işyerimize girdi anlayamadım. Bu ne biçim hırsız anlayamadım gitti.

Kameraları fark etmemiş de olamaz. Berber dükkanından ne çalabilir ki? Para edebilecek şeyleri çalmamış. Gecenin 02.00’sinde 15 poşet çay, birkaç eski tıraş makinesi çalmak için hırsızlık yapılır mı? İhtiyacı varsa sabah bana gelse ona 100 verirdim. Bu kadar uğraşmasına gerek kalmazdı. Şimdi polisin de dünya kadar işi vardır. Onları da meşgul etmeyi düşünmüyorum” dedi.