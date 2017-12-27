27 Aralık 2017 Çarşamba9 R.Ahir 1439
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Bakan Soylu, korkunç rakamı açıkladı!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'nın uyuşturucudan finansmanı yılda 1.5 milyar dolardır." dedi.
Bakan Soylu, korkunç rakamı açıkladı!
Bakan Soylu, korkunç rakamı açıkladı! Bakan Soylu, korkunç rakamı açıkladı! Bakan Soylu, korkunç rakamı açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliği'nin düzenlediği “Avrupa Yakası 1. Grup Mahalle Muhtarları Toplantısı"na katıldı. Toplantıda Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Bakan Süleyman Soylu programda bir konuşma yaparak, “Türkiye'de uyuşturucu konusunda ilk 15 kritik vilayeti belirledik. Ve bu vilayetlere Ocak ayının ilk bölümünde nasıl bir strateji uygulayacağımızı, neler yapmamız gerektiğini anlatabilecek bir yapı ortaya koyacağız. Şu an Afganistan'da geçen seneye göre afyon üretimi yüzde 85-90 artırıldı. Bu ne demektir? Önümüzdeki yıl Türkiye üzerinde geçecek, Avrupa'ya, başka ülkelere gidecek eroin miktarında yüzde 85-90 artış olacak. Bu da bu yıl yaptığımız mücadelenin iki kat daha fazla yapılası gerektiğinin en önemli ispatı ve delilidir. Bu yıl özellikle sentetik uyuşturuculardan, eroine kadar, kokaine kadar arkadaşlarımız, emniyet güçlerimiz büyük bir mücadele ortaya koydu. Bütün rakamlarımız geçen senenin 2-2.5 katı kadar yüksekti. Bu tehdit önümüzde  durmaktadır. Bu tehdide topyekun bir hareket ortaya koymalıyız. Terörist nasıl ülkemizin birliğine ve beraberliğine, huzuruna yönelik hamle ortaya koyuyorsa, uyuşturucu nesillerimize yönelik bir terörizm ortaya koyuyor. Bunun herkesten tarafından böyle kabul edilmesini istiyorum Biz gelenekleri olan, inancı olan, değerleri olan, medeniyeti olan bir milletiz. Karşı karşıya kaldığımız tablolar hiç bize yakışmayan tablolar" dedi.

“BİR UYUŞTURUCU SATICISI BİZİM İÇİN TERÖRİSTLE AYNI DEĞERDEDİR"

Soylu, “Burada birilerinin eline düşmüş, sadece para kazanacaklar, bir taraftan da terörizmi finanse edecekler diye biz buna seyirci kalamayız. Bu mümkün değildir. Hepimiz sorumluluk sahibiyiz. Bu işin bakan, muhtarı yok. Herkes bu mücadelede eşittir. Bir uyuşturucu satıcısı bizim için teröristle aynı değerdedir. Ona hangi muameleyi yapıyorsak uyuşturucu satıcısına aynı muameleyi yapacağız. Nesillerimizi zehirlemektedir. Bu konuda acımak yok, bütün sorumlulukta bana aittir. Bu konuda en ufak bir acımayı arkadaşlarımız ortaya koymasınlar. Bunu hem kaynağında bitirmek zorundayız hem de saha da bitirmek durumundayız. Kim bu konuda alaka göstermiyorsa ona hesabını sormak bizim görevimizdir. Bu kadar açık söylüyorum. Herkes bu konuda alaka göstermek zorundadır. Bu bizim en temel problemlerimizden bir tanesidir" diye konuştu.

“PKK'NIN UYUŞTURUCUDAN FİNANSMANI YILDA 1.5 MİLYAR DOLARDIR"

Bakan Soylu, “PKK'nın uyuşturucudan finansmanı yılda 1.5 milyar dolardır. Hem biz hedef ülkeyiz, hem de bir transit ülkeyiz. Avrupa'nın burada yaptıkları yok mu? Var. Avrupa burada üç maymunu oynuyor. Kendi kimyasal uyuşturucularını Türkiye'ye gönderiyor. Biz dünyanın en önemli eroin yakalamalarını yapıyoruz, Avrupa'nın üzerindeyiz, en son İran'ın gerisindeydik. Şu anda 18.5 ton eroin yakalaması yaptık. Yıl sonu itibariyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı dahil olmak üzere 20 tona ulaşacağımızı düşünüyoruz. Avrupa, Hollanda, Belçika, kimyasal uyuşturucuları oradan üretiyorlar, ülkemize ve ülkemiz üzerinden körfeze gönderiyorlar. Bugüne kadar bizimle samimi bir ortak çalışma ortaya koymadılar. Kendi rakamlarını tutmazlar, Türkiye ne yakalıyor ona bakarlar. Burada kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız" diye konuştu. 

GÜNÜBİRLİK EVLER

Terör meselesinde herkesin dikkatli olması gerektiğini belirterek, salonda bulunan muhtarlara seslenen Soylu, “Terör meselesinde, bu günü birlik evlerle ilgili bir kural getirdik. Adam günü birlik eve geliyor. Kim olduğunu biliyoruz. Kimseye de haber vermiyorlar zaten. Şimdi, otellerde nasıl kalınırsa emniyete ve jandarmaya bilgi veriliyorsa, günü birlik evlerde kalanların bilgileri de veriliyor. Günü birlik evler maliye kaydı içerisine de alındı. Adam orada bir para kazanıyor ama kimseye bir vergi ödediği bir kayıt sunduğu söz konusu değil. Bu dünya içerisinde geldiğimiz durum içerisinde bizim buna müsaade etmemiz mümkün değil, doğru da değil zaten. DEAŞ'lı mıdır,  PKK'lı mıdır, DHKP-C'li midir? Uyuşturucu satıcısı mıdır, yoksa fuhşa teşvik eden bir anlayışı mı söz konusudur? Bütün bunları rüyamızda görecek halimiz yok. Biz bunları takip etmekle mükellefiz. Sorumluluğumuz budur. Bu sorumluğunu hep beraber yürütmek durumundayız" dedi.

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