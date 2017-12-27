"Asım'ın Nesli Ütopya Değil"

Mehmet Akif Ersoy’un Safahat’ında yer alan ve hayalini kurduğu örnek Türk gencini niteleyen nesil anlayışı 'Asım' adıyla tiyatro sahnesine taşındı. Yönetmen Emre Yılmaz: "Asım’ın nesli asla bir ütopya değildir, Asım’ın bugüne yansımalarını oyunda da görebileceksiniz" dedi.

OYUN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Geçtğimiz hafta prömiyer yapan oyun izleyicilerin büyük beğenisi topladı. Yönetmenliğini Emre Yılmaz’ın yaptığı oyunun ilk gösterimi Akif’in torunu Selma Argon ve İBB Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen’in katılımıyla Cemal Reşit Rey Salonu’nda gerçekleşti. Yılmaz oyun hakkında şunları söyledi: Oyunumuz Mehmet Akif’in 144. doğum günü münasebetiyle hazırlandı. Asım’ın nesli asla bir ütopya değil, Asım’ın bugüne yansımalarını oyunda da görebileceksiniz.

ŞİİRSEL DİLİ KORUDUK

Gösteri Sanatları Atölyesi’nin hazırladığı oyunda Yusuf Aytekin, Bâsim Demirkıran, Emre Şen, Elif Verit, Aslı Yiğit gibi oyuncular rol alıyor. Köklü bir ekol oluşturmak için yola çıktıklarını belirten Yılmaz, “Asım’la ilk adımı attık. Hazırlığı 4 ay süren oyunda farklı bir dramaturji tekniği kullanıldı. Tiyatro metni olmadığı için çözmek zaman aldı. Ayrıca Mehmet Akif’in şiirsel dilini korumak istedik. Nasıl Shakespeare’in kendine özgü bir dili varsa Akif’te de bu kendini belli ediyor. Seyirciler sahnede bir Mehmet Akif eseri olduğunu anlayacaklardır” dedi.

MEZARI BAŞINDA ANILDI

Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 81. yılında İstanbul'daki mezarı başında anıldı. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ile Sultangazi Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin beraber organize ettiği ve Ersoy'un mezarının bulunduğu Edirnekapı Şehitliğinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından sona erdi.