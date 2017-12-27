27 Aralık 2017 Çarşamba9 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:12İkindi 15:29Akşam 17:50Yatsı 19:17
    • 16°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 112.150 0.13
  • Altın: 157,865 0.48
  • Dolar: 3,8173 0.07
  • Euro: 4,5442 0.39

Polisi alarma geçiren 82 yaşındaki sürücü!

»
Polisi alarma geçiren 82 yaşındaki sürücü!
Erzincan'da aracını ters şeride park eden 82 yaşındaki sürücü polisi alarma geçirdi...
Polisi alarma geçiren 82 yaşındaki sürücü! Polisi alarma geçiren 82 yaşındaki sürücü! Polisi alarma geçiren 82 yaşındaki sürücü!

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kavşağı’nda ters şeride park edilen otomobil polisi alarma geçirdi. Uzun süre araç sahibine ulaşamayan polis, yolu trafiğe kapattı. Bomba arama köpeği ile araç ve çevresinde arama yapıldı. Bir süre sonra ortaya çıkan ve kulakları ağır işiten 82 yaşındaki Ali Atabay, Emniyet Müdürlüğünde işi olduğu için aracını yakına park ettiğini söyleyince polisleri gülümsetti. Aracında bomba araması yapıldığını öğrenen Atabey, görevlileri takdir ederek, "Polisler olmasa biz rahat yatamayız" dedi.

Olay Halit Paşa Caddesi üzerindeki Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kavşağı’nda meydana geldi. Emniyet binasına yaklaşık 50 metre uzaklıktaki kavşağın ortasında ters şeride park edilmiş otomobil ihbarı üzerine polis alarma geçti. Araç sahibine uzun süre telefonla ulaşamayan polis, şüphe üzerine kavşaktaki trafik akışını durdurdu. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı bomba arama köpeği ile araç ve çevresinde arama yaptı. Bu sırada elinde bastonu ile ağır adımlarla Emniyet Müdürlüğünden çıkıp otomobile doğru giden yaşlı adam aracın kendisine ait olduğunu söyledi.

Otomobilini pasaport işlemi için geldiği emniyet binasının yakınına park ettiğini ifade eden Atabay, sözlü diyaloğa girdiği polisleri güldürdü. Aracını yanlış park ettiği ve şüphe üzerine otomobilinde bomba araması yapıldığı söylenen Atabay, "Sağ olsunlar, polisler olmazsa biz rahat yatamayız, 'Bu benim adamımdır, hacıdır, hocadır' demesinler" sözleri polisleri gülümsetti.

Atabay, gerekli işlemlerin yapılması için polisler tarafından karakola götürüldü. Hatalı parkdan cezai işlem uygulanan Atabey’in daha dikkatli olması konusunda uyarıldı. Araç bulunduğu yerden çekilirken, kavşak yaklaşık 45 dakika sonra yeniden ulaşıma açıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yok artık! O da Nevşehirli Orhan Gencebay!Yok artık! O da Nevşehirli Orhan Gencebay!19 yaşındaki Oğuzhan Demirci, koyu bir Orhan Gencebay hayranı. Orhan Gencebay gibi giyinip onun gibi yürüyen Oğuzhan Demirci'nin en büyük hayali onunla tanışıp düet yapmak.
7 bin dolara tesbih!7 bin dolara tesbih!Diyarbakır'daki tarihi Ulu Cami'nin bulunduğu sokaktaki çay evinde cumartesi sabahları kurulan tespih borsası, Doğu ve Güneydoğu'daki illerden gelen tespih meraklılarını ağırlıyor
Şişli'de yılbaşı kutlamalarına yasak geldiŞişli'de yılbaşı kutlamalarına yasak geldiŞişli Belediyesi’nce ilçede düzenlenmek istenen yılbaşı kutlamalarına, Şişli Kaymakamlığı tarafından güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.
Haluk Levent'ten flaş karar!Haluk Levent'ten flaş karar!Haluk Levent, kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) hareketinin başkanlığını bırakacağını açıkladı. Haluk Levent, yeni başkan için de isim önerilerinde bulundu
Polisi alarma geçiren 82 yaşındaki sürücü!Polisi alarma geçiren 82 yaşındaki sürücü!Erzincan'da aracını ters şeride park eden 82 yaşındaki sürücü polisi alarma geçirdi...
İyilik yaptı, afişleri asıldı!İyilik yaptı, afişleri asıldı!Osmaniye'de bir işadamı hesabına yanlışlıkla yatan parayı iade eden asgari ücretli gencin fotoğrafını şehrin her yanına astırdı...
  • Millet korkudan binemiyor! Bu nasıl ticari...27 Aralık 2017 Çarşamba 12:10
  • Sürgüne mahkûm edildi27 Aralık 2017 Çarşamba 11:52
  • Zabıtaya tartışırken takma dişini çıkarıp...27 Aralık 2017 Çarşamba 11:47
  • Gümrükte yakalandı! İnanılmaz görüntüler27 Aralık 2017 Çarşamba 11:42
  • Bu çorba tam 15 saatte pişiyor27 Aralık 2017 Çarşamba 11:36
  • "Bir starla konuşmayı öğreneceksiniz"27 Aralık 2017 Çarşamba 11:35
  • Rehine krizi! Eşi ve 3 çocuğunu...27 Aralık 2017 Çarşamba 11:33
  • Öğretmen şiddeti! Diz çöktürdü, tokat attı ve...27 Aralık 2017 Çarşamba 09:38
  • Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!27 Aralık 2017 Çarşamba 09:26
  • Ne olur yaşa Emir!27 Aralık 2017 Çarşamba 08:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri