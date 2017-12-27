Fahreddin Paşa'ya hakaret eden isim kovuldu

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in, Twitter hesabından 1. Dünya Savaşı’nda Medine’yi savunan Fahrettin Paşa’ya yönelik hakaret içeren bir paylaşım yapmıştı.
Türkiye gazetesi ve Daily Sabah yazarı Ekrem Buğra Ekinci, “Erdoğan’ın dedeleri hırsız” mesajını paylaşan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’in tezlerine destek çıkan mesajlar paylaşmıştı.
Yaşananların ardından Ekrem Buğra Ekinci’nin Twitter hesabında yapılan değişiklik dikkat çekti.
Ekrem Buğra Ekinci’nin Twitter hesabında “Türkiye ve Daily Sabah yazarı” ifadesi yer alıyordu.