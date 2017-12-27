Haluk Levent'ten flaş karar!

Haluk Levent, kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) hareketinin başkanlığını bırakacağını açıkladı. Haluk Levent, yeni başkan için de isim önerilerinde bulundu

Haluk Levent, kurucusu olduğu ve birçok sosyal yardım faaliyetine imza attıkları AHBAP'taki başkanlık görevinden önümüzdeki Nisan ya da Mayıs ayında ayrılacağını açıkladı.

Ünlü şarkıcı, "Nisan sonu – Mayıs başı gibi devredeceğim AHBAP başkanlığına hangi ismi layık görürsünüz? Kısa açıklama ile birlikte fikirlerinizi yazın canlarım. Benim kafamda 2 isim var. Sizlerden gelen fikirler yeni isimleri düşünmemi sağlayabilir" dedi.

Yakında AHBAP yönetim kurulu olarak, Büşra Sanay, Cem Adrian, Fırat Tanış, Hayko Cepkin ve Mert Fırat ile görüşeceklerini açıklayan Haluk Levent, "Bu isimlere teklif götüreceğiz. Hepsi birbirinden değerli isimler. Tek problem hepsi çok yoğun çalışıyor. Umarım kabul ederler" dedi.

Takipçileri ise Haluk Levent'e "AHBAP’ı bırakma" çağrısında bulundu.