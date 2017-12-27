Galatasaray'ın yeni patronu Fatih Terim transfer çalışmalarına başladı. Transfer yapılacak bölgeleri yönetime bildiren tecrübeli hoca ayrıca bazı yıldız adaylarını da kulübe kazandırmak için devreye girdi. Bu isimlerin en başında ise Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Emre Akbaba var.
Fatih Terim söz aldı!
Emre Akbaba'nın transferi için bizzat devreye giren Terim, 25 yaşındaki futbolcunun bir sonraki durağının Galatasaray olması söz aldı. Emre Akbaba'nın transfere yeşil ışık yakmasından topu yönetime atan tecrübeli teknik adam, sezon sonunu beklemeden transferin yapılmasını istedi.
Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Akdeniz ekibiyle masaya oturacağı belirtilirken Emre Akbaba için 5 milyon avronun gözden çıkarıldığı öğrenildi.
27 Aralık 2017 Çarşamba9 R.Ahir 1439
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Terim söz aldı! Sürpriz transfer gerçekleşiyor
Galatasaray'ın yeni patronu Fatih Terim transfer çalışmalarına başladı. Transfer yapılacak bölgeleri yönetime bildiren tecrübeli hoca ayrıca bazı yıldız adaylarını da kulübe kazandırmak için devreye girdi. Bu isimlerin en başında ise Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Emre Akbaba var.
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