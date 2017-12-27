27 Aralık 2017 Çarşamba9 R.Ahir 1439
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Bakan devreye girdi, Bilge için umut doğdu

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Artvin’in Borçka ilçesinde, omuriliği kese şeklinde dışa doğru doğan 14 yaşındaki Bilge Kara için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu devreye girdi.
Bakan devreye girdi, Bilge için umut doğdu
Bakan devreye girdi, Bilge için umut doğdu Bakan devreye girdi, Bilge için umut doğdu Bakan devreye girdi, Bilge için umut doğdu

Borçka'da doğuştan 'Meningomyelosel' hastası Bilge Kara, yaşama tutunmaya çalışıyor. 'Omuriliğin kese şeklinde dışa doğru çıkması' diye tarif edilen hastalıkla mücadele eden Bilge, 'Meningomyelosel' nedeniyle yürüyemiyor ve oturamıyor. Bilge, sürekli yatmak zorunda olduğu için de sırtında yaralar oluşmaya başladı. Babası Murat Kara, duvara monte ettiği aparatla kızının dik durmasını sağlayarak, ağrılarını dindirmeye ve yaralarını iyileştirmeye çalışıyor.

BAKAN AİLEYE ULAŞTI

Bilge’nin yaşadıklarının gündeme gelmesinin ardından devreye giren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu kızın ailesine ulaştı. Artvin Valiliği’ne talimat veren Bakan Sarıeroğlu, kızın tedavisi için gerekenlerin yapılacağını iletti. Bakan Sarıeroğlu’nun devreye girmesinin ardından bürokratların evinde ziyaret ettiği ailenin ihtiyaçları karşılandı.

DUVARDAKİ ASKIDAN İNDİRİLDİ

Bilge Kara için İstanbul Balta Limanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Hastanesi ayarlandı. Borçka’daki evinde duvardaki askıdan indirilen Bile Kara, 13’üncü skolyoz ameliyatı için öğlen saatlerinde otobüsle Gürcistan’ın Batum Havalimanına doğru yola çıktı. Bilge ve babası Murat Kara’yı ailesi ve yakınları uğurladı. Baba ve kızı tarifeli uçakla Batum’dan İstanbul’a hareket etti.

‘İPTEN KURTULACAĞINI UMUT EDİYORUM’

Kızının duvarda asılı kalmasına çok üzüldüğünü anlatan baba Mehmet Kara ,”Kızımı her seferinde gözyaşlarıyla duvara asıyordum. Bu ipten kurtulacağı için rahatça dışarıda gezebileceğini umut ediyorum. Çocuğumla bir çay bahçesinde oturup çay içebilmenin hayalini kuruyorum. Skolyoz ameliyatı yaptıracağız. İnşallah sağlıklı bir şekilde geriye döneriz” diyerek kızıyla yakından ilgilenen Bakan Jülide Sarıeroğlu’na teşekkür etti.

Bilge Kara da sağlığına kavuşmak istediğini belirterek “Annemin ve babamın üzülmesini istemiyorum. Çok heyecanlıyım. Bana yardım eden benim için uğraşan bakanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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