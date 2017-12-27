Cenk Tosun gidiyor! İşte yıllık ücreti...

Cenk Tosun için Beşiktaş'a 20 milyon euro teklif eden Everton, golcü oyuncuya ise yıllık 4 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme önerecek.

Everton Cenk Tosun’dan vazgeçmiyor. İngiliz ekibi milli futbolcuyu transfer etmek için Beşiktaş ile görüşmelerini yoğunlaştırdı.

Everton, Cenk Tosun için Beşiktaş’ın kararını bekliyor.

Bir hafta önce Siyah Beyazlılar ile temasa geçen İngiliz ekibi, golcü oyuncuyu kadrosuna katmakta ısrar ediyor.

Beşiktaş ile bonservis bedeli pazarlığına devam eden Everton, transferi 20 milyon Euro seviyesinde tamamlamayı planlıyor. Cenk ile görüşen başkan Fikret Orman, durumu milli oyuncuya da detaylı şekilde aktardı.

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın teklifine sıcak yaklaşmayan Cenk, Everton transferine ise olumlu baktığını Başkan Orman’a iletti.

İngiliz ekibi, Beşiktaş ile anlaşma sağlamasının ardından Cenk ile masaya oturacak. 26 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanan Everton, Cenk’e yıllık 4 milyon Euro ücret önerecek.

Anlaşmanın sağlanması halinde İngiltere’ye gidecek olan Cenk, 4 yıllık sözleşmeye imza atacak