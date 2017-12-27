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Beşiktaş'ın transfer sihirbazları! İşte o iki isim

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Beşiktaş'ın transfer sihirbazları! İşte o iki isim
Beşiktaş yaz transfer döneminde anlaşma sağladığı Hırvat stoper Domagoj Vida'nın transferini resmi olarak açıkladı ve devre arasının ilk transferini gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ın transfer sihirbazları! İşte o iki isim Beşiktaş'ın transfer sihirbazları! İşte o iki isim Beşiktaş'ın transfer sihirbazları! İşte o iki isim

Defans hattı için 2 yıldır düşünülen ancak yüksek bonservis bedeli yüzünden alınamayan Vida, transfer komitesinin son yıllarda yaptığı en başarılı uygulamalarından biri olan 'bekle ve zamanı geldiğinde bedavaya al' politikası sonucunda sıfır bonservis bedeliyle alınmış oldu.

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Gomez ve Marcelo gibi isimleri Beşiktaş'a kazandıran Erdal Torunoğulları'ndan görevi devralan Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 sezonda yaptıkları bedava transferlerle adeta bu işin ustası haline geldiklerini gösterdiler. Önceki yıllarda en çok eleştirilen ve neredeyse her sezon yüksek bedellerle yenilenen defans hattını 2 sezonda minimum bonservis ve bedavaya alınan dünya yıldızlarıyla dolduran Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, taraftarın gözünde artık 'transfer sihirbazları' olarak adlandırılıyor. Defanstaki 8 oyuncunun bonservis maliyetinin toplamda 6.85 milyon Euro olması herkesi şaşırtırken, bir o kadar da taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun takdir ettiği bir durum olarak göze çarpıyor.

BEDAVAYA KURULAN DEFANS PARMAK ISIRTIYOR

Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 2 senede yenilediği defans hattının en büyük özelliği oyuncuların dünya çapında yıldızlar olmasının yanısıra tamama yakınının bedavaya alınmış olması.

Geçen sezon Gökhan Gönül'ü Fenerbahçe'den bedavaya alan ikili, sol beke de Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Adriano'yu toplamda 1.7 milyon Euro gibi çok düşük bir bonservis bedeli ile kadroya kattı. 

Yine Fenerbahçe'den ayrılıp Inter'e giden Caner Erkin ise İtalyan ekipten ücret ödenmeden kiralandı ve bu sezon başında 750 bin Euro verilerek bonservisi alındı.

Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu esas bombayı ise Real Madrid ile almadığı kupa kalmayan ve Beşiktaş'a geldiğinde bile hala dünyanın sayılı stoperlerinden biri gösterilen Pepe'yi 'sıfır' maliyet ile takıma kazandırmak oldu. Transfer sihirbazları olan ikili, bu kez de Dinamo Kiev'in kalması için aylarca uğraştığı Hırvatistan Milli Takımı'nın stoperi Domagoj Vida'yı yine 'sıfır' bedelle alarak taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.

DEFANSA MİLYONLARCA EURO HARCAYAN TAKIMDAN, PARA KAZANAN TAKIMA 

Beşiktaş'ın yıllar boyu defans hattını bir türlü oturtamadığı ve her yıl milyonlarca euro para harcadığı bilinen bir gerçekti.

Ancak başkan Fikret Orman'ın ilk dönemleri haricinde son 3 sezonda yakaladığı transfer başarısı defans hattını milyonlarca euro harcanan bir yer olmaktan çıkarıp, aksine para kazanılan bir mevki haline getirdi.

Sadece Ersan Gülüm, Atınç Nukan ve Marcelo'dan toplam 20 milyon euro kazanan Beşiktaş yönetimi, Tosic'e gelen teklifleri de kabul etmesi durumunda bu rakamı daha da yukarılara çekecek. Yaz transfer döneminde Adriano'nun kendisi için Çin'den gelen ve 8-9 milyon euro'lara ulaşan teklifleri reddetmesi de işin cabası.

İşte Beşiktaş'ın son 4 yılda defans hattındaki değişimleri ve rakamları:

PARA ÖDENENLER

Pedro Franco: 2.4 milyon Euro

Rhodolfo: 3.3 milyon Euro 

Aleksander Milosevic: 1 milyon Euro

Marcelo: 2 milyon Euro

Alexis Delgado: 1.5 milyon Euro

Matej Mitrovic: 4.2 milyon Euro

Caner Erkin: İlk yıl bedava 750 bin Euro

Adriano: 1.7 milyon Euro

Anderas Beck: 750 bin Euro

Ramon Motta: 1.1 milyon Euro

Serdar Kurtuluş: 1.5 milyon Euro

TOPLAM: 20.2 milyon Euro

BEDAVAYA ALINANLAR

Gökhan Gönül: Bedelsiz

Dusko Tosic: Bedelsiz

Pepe: Bedelsiz

Fabricio: Bedelsiz

Domagoj Vida: Bedelsiz

PARA KAZANDIRANLAR

Ersan Gülüm: 7 milyon Euro

Marcelo Guedes: 7.5 milyon Euro

Atınç Nukan: 5.1 milyon Euro

Rhodolfo: 1.4 milyon Euro

Alexis Delgado: 400 bin Euro

TOPLAM:  21.4 milyon Euro

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