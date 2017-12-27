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Denizli'de doğayı koruyan bakteri ürettiler!

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Denizli'de doğayı koruyan bakteri ürettiler!
Dnizli Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde akademisyenler, endüstriyel atıkların çevre kirliliği yaratmaması için doğayı koruyacak bakteri üretildi.
Denizli'de doğayı koruyan bakteri ürettiler! Denizli'de doğayı koruyan bakteri ürettiler! Denizli'de doğayı koruyan bakteri ürettiler!

Prof. Dr. Nazire Mercan Doğan, sirkeden üretilen bakteriyel selülozun farklı alanlarda kullanılabileceğini belirterek, "Yara iyileştirici olarak, tekstil sanayisinde lif ya da iplik üretiminde, ameliyat ipliği üretiminde ve kozmetik sanayisinde kullanılabilir. Ağaçlardan selüloz üretmek yerine bakterinden üretilebilir" dedi.

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Bakteriyoloji Laboratuvarı'nda, öğretim üyesi Prof. Dr. Nazire Mercan Doğan başkanlığında yürütülen, 'Sirkeden İzole Edilen Asetik Asit Bakterisi ile Selüloz Üretimi ve Bakteriyel Selülozun Karakterizasyonu Projesi' kapsamında Çal yöresinde üretilen sirke içindeki 5 bakterinin izole edilmesi sonucu, bakteriyel selüloz elde edildi. Proje araştırması sonucunda elde edilen saf selüloz ile endüstriyel atıklardan selüloz üretilmesi ve atıkların da çevreye olan kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Prof. Dr. Doğan, elde edilen saf selülozun farklı amaçlarda kullanılabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Çal yöresinde üretilen sirke içerisindeki 5 bakteriyi izole ettik. İzole ettiğimiz sirke bakterilerinin üretmiş olduğu materyali, yani biyolojik polimeri araştırdık ve saf selüloz çıktı. Günlük hayatta yerel izolatların doğal yeteneklerini pek bilmiyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmada sirkeden izole ettiğimiz bakteri, oldukça yüksek oranlarda saf selüloz üretiyor. Bu saf selüloz, gıda, tarım, sağlık sektöründen tutun, kağıt üretimine kadar ya da atık materyallerin değerlendirilmesi gibi daha farklı çevresel problemlerin çözümüne kadar çok sayıda alanda sorun giderici olarak kullanılabilecek. 

Çünkü bu bakterinin, özellikle atık materyaller, şeker pancarının yan ürünü olan melas, şıra, sirke, peynir altı suyu, süt ve süt ürünlerinden arta kalan diğer yan ürünler ya da meyve artıkları gibi çok sayıda materyali çok iyi kullandığı tespit edildi. Özellikle sirkede bulunan bakterinin yüksek oranda selüloz üretiyor olması bizi umutlandırdı. Yine aynı şekilde şeker pancarının yan ürünü melası çok seviyor. Çok basit, ucuz atık materyaller içerisindeki bu bakteriden yüksek oranlarda selüloz üretebiliyoruz."

Projenin üniversite-sanayi alanında birçok işbirliğinde, elde edilen bakteriyel selülozun da farklı alanlarda kullanılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Nazire Mercan Doğan, "Ağaçlardan selüloz üretmek yerine atıklardaki bakterilerden üretilebilir. Böylece ağaçlar da kurtulur. Selüloz, yara iyileştirici olarak, tekstil sanayisinde lif ya da iplik üretiminde, ameliyat ipliği üretiminde, kozmetik sanayisinde, birinci kalitede kağıt, peçete yapımında kullanılabilir. Bu bakteri tamamen saf selüloz üretiyor. 

Bakteriyel selülozlar özelliklerinden dolayı daha kullanışlı. Özellikle son yıllarda üç boyutlu yazıcılar gündemde; bu yazıcıların dolgu materyalleri ya da destek materyalleri olarak saf, bakteriyel selülozun çok rahatlıkla kullanılabileceğini biliyoruz" diye konuştu.

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