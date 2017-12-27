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Başsavcı açıkladı! Bin kişiye tahliye

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Başsavcı açıkladı! Bin kişiye tahliye
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı "Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin tahliyesini talep edeceğiz." dedi..
Başsavcı açıkladı! Bin kişiye tahliye Başsavcı açıkladı! Bin kişiye tahliye Başsavcı açıkladı! Bin kişiye tahliye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11 bin 480 kişinin GSM numarasına iradesi dışında Bylock'a yönlendirildi açıklaması yaptı. FETÖ’nün gerçek kullanıcıları gizlemek için yaptığı bu hile savcılığın bu açıklaması ile deşifre oldu.

SAVCI: YAKLAŞIK BİN KİŞİNİN TAHLİYELERİNİ TALEP EDECEĞİZ

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman: "ByLock bizim için en büyük delillerden biri. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz." dedi.

TÜBİTAK ÇALIŞANI YAPTI

Kocaman, "Mor Beyin yazılımını yapan Kemalettin Cengiz Erbakırcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurt dışına kaçmış. Eski TÜBİTAK çalışanı Erbakırcı'nın bu işin en büyük sorumlularından olduğunu düşünüyoruz. Bu kişi hakkında soruşturma başlattık, hakkında yakalama kararı çıkarttık." dedi.

NAMAZ VAKİTLERİ, KIBLE PUSULASI, FREEZY

ByLock davalarını sulandırmak isteyen FETÖ, 2014 yılı Ağustos, Eylül, Ekim aylarında Namaz Vakitleri TR, Kıble Pusulası, Freezy gibi uygulamalar üzerinden bylock IP'sine yönlendirme yaptığı ve böylece bu uygulamaları kullanan insanları BTK verilerinde ByLock kullanıcısı gösterildiği ortaya çıktı. Söz konusu uygulamaları hazırlayan isimlerin TUBİTAK çalışanı olduğu, FETÖ soruşturması kapsamında arandığı ve yurt dışına firar ettikleri öğrenildi

ÖRGÜT ÜYELİĞİNİN DAYANAĞI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "ByLock örgüt içi gizli haberleşme amacıyla geliştirilmiş ve bu özelliğiyle yürütülen soruşturmalarda örgüt üyeliğinin ispatında başvurulan önemli bir delildir. Uygulamanın bu özelliği ile delil değeri Yargıtay içtihatlarıyla da teyit edilmiş, kişilerin bu ağa dahil olduğunu kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde örgüt üyeliğinin dayanağı olacağı ortaya konulmuştur" denildi.

YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Detaylı inceleme neticesinde, benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM kullanıcısının Bylock IP'sine yönlendirildikleri tespit edilmiştir. Bu karartmayı yapan şüpheliler konusunda soruşturma devam etmektedir. 11 bin 480 GSM numarasıyla ilgili tespitler il başsavcılıklarına, başsavcılıklara iletilmiş, raporlar ilgili mercilerle paylaşılmıştır. Bu gelişmeler ışığında GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının soruşturma dosyalarında yer alan diğer delillere göre yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir."

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