27 Aralık 2017 Çarşamba9 R.Ahir 1439
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Şehitlere 'İt' diyen CHP'li vekile soruşturma

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Şehitlere 'İt' diyen CHP'li vekile soruşturma
15 Temmuz şehitlerine 'İt' diyen CHP'li vekile soruşturma açıldı.
Şehitlere 'İt' diyen CHP'li vekile soruşturma Şehitlere 'İt' diyen CHP'li vekile soruşturma Şehitlere 'İt' diyen CHP'li vekile soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında, bir radyo programındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, kanun hükmünde kararnameyi eleştireyim derken skandal ifadeler kullanmış. Aldan "Benim bir sürü itim var bunları salarım sokağa demektir" diyerek millete ve 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnen herkese hakaret etmişti bu sözler sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında, bir radyo programındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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