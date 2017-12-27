Yıldırım'dan sürpriz veliaht prens açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile görüştü.

Kral Suud Kraliyet Konukevi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 30 dakika sürdü.

VELİAHT PRENS TÜRKİYE'YE GELECEK

Başbakan Binali Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

Özellikle ikili ticaretimizin daha da geliştirilmesi, savunma sanayinde müşterek projelerin hayata geçirilmesi gibi konuları ele aldık. Şunu söyleyebilirim, yüzde 90 düzeyinde konulara bakışımız, çözüm yolları bakımından bir ortak bakış açımız var.

Suudi Arabistan-Türkiye, bölgede uzun vadede kalıcı barışın, istikrarın hakim olması için iki kilit ülkedir. Dolayısıyla bu iki ülkenin her konuda müşterek çalışması hem Türkiye bakımından hem Suudi Arabistan bakımından değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel barış açısından da zaruridir.