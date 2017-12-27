Fener tur kapısını araladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ülker Stadyumu'nda TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u ağırladı. Sarı Lacivertliler Roberto Soldado'nun golleriyle İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti ve rövanş için avantaj sağladı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 68. dakikada Fernandao'nun yerine oyuna giren Roberto Soldado'dan geldi. Soldado, 78 ve 89. dakikalarda attığı gollerle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isim oldu. İlk golü asistini ise 60. dakikada Alper Potuk'un yerine oyuna dahil olan Giuliano yaptı.

Fenerbahçe ve İstanbulspor, 16 Ocak tarihinde İstanbulspor'un sahasında bir kez daha karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE 2-0 İSTANBULSPOR

GOLLER: 79', 89' Soldado

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 20.30

YAYIN: ATV

FENERBAHÇE: Kameni, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Samed, Alper, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

İSTANBULSPOR: Okan, Yalçın, Wellington, Mehmet, Oğuzhan, Kubilay, Onur Ergün, Onur Kolay, Cajic, Halil, İbrahim.

TEKNİK DİREKTÖR: Yalçın Koşukavak