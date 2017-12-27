28 Aralık 2017 Perşembe9 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:13İkindi 15:29Akşam 17:51Yatsı 19:17
    • 10°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -5°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 112.150 0.13
  • Altın: 158,140 0.65
  • Dolar: 3,8190 0.12
  • Euro: 4,5444 0.40

Günden güne eriyor!

»
Günden güne eriyor!
Alman Bild gazetesi, YouGov tarafından düzenlenen bir ankatte Alman halkının yüzde 47'sinin Almanya Başbakanı Angela Merkel'i yeniden Başbakan olarak görmek istemediğini gösterdi.
Günden güne eriyor! Günden güne eriyor! Günden güne eriyor!

Almanya'da Merkel'in lideri olduğu Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Almanya Sosyal Demokratlar Partisi (SPD) arasındaki koalisyon görüşmeleri devam ederken, Alman basının geniş yer ayırdığı bir anket gündeme oturdu. 

Ankate göre, Almanların sadece yüzde 36'sı Merkel'in görevde kalmasını istiyor. Ancak bu rakam iki ay önce yapılan aynı ankette yüzde 44'tü. 

3 AYDIR HÜKÜMET KURULAMIYOR

Almanya'da genel seçimlerin yapılmasından bu yana 3 ay geçmesine rağmen hala bir koalisyon hükümeti kurulamadı.

Ancak Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon ön görüşmelerinin 7 Ocak 2018'de başlayıp 12 Ocak'ta tamamlanması konusunda anlaşma sağlandı. Taraflar tarafından yapılan açıklamada, CDU’nun kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik CSU’nun 5 Ocak’ta yapılacak yönetim kurulu toplantısından sonra bir araya gelerek üç parti liderinin, müzakerelerin tamamlanmasını takiben 12 Ocak'ta parti kurullarına götürerek resmi koalisyon görüşmelerine geçilip geçilmeyeceği konusunda kararın verileceği öğrenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Günden güne eriyor!Günden güne eriyor!Alman Bild gazetesi, YouGov tarafından düzenlenen bir ankatte Alman halkının yüzde 47'sinin Almanya Başbakanı Angela Merkel'i yeniden Başbakan olarak görmek istemediğini gösterdi.
İran'da depremİran'da depremİran'ın güneydoğusunda yer alan Kerman eyaletine bağlı Hucidek kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD'den Suriye ve Esed kararı!ABD'den Suriye ve Esed kararı!ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye Esed güçlerinin kontrolündeki bölgelerde artık operasyon yapmayacağını açıkladı.
St. Petersburg'ta patlama:St. Petersburg'ta patlama:Rusya’nın St. Petersburg şehrinde meydana gelen patlamada 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lieberman'dan idam çağrısı! Yahudi kanı ucuz değilLieberman'dan idam çağrısı! Yahudi kanı ucuz değilİsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Yahudi yerleşimciyi öldüren Filistinli Ömer el-Abd'in idam edilmesi çağrısında bulundu.
Cuneydi serbest bırakıldıCuneydi serbest bırakıldıİsrail askeri mahkemesi, Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Cuneydi’nin tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.
  • Tüm dünyayı tedirgin eden açıklama:Kanında bulundu27 Aralık 2017 Çarşamba 16:00
  • İran'dan İstanbul Zirvesi'ne sert eleştiri27 Aralık 2017 Çarşamba 14:20
  • Lavrov, Ulusal Diyalog Kongresi'ne güveniyor27 Aralık 2017 Çarşamba 13:41
  • İsrail resmen duyurdu! Trump'ın adını veriyor27 Aralık 2017 Çarşamba 13:40
  • Filistinli Muhammed okula başlayacak27 Aralık 2017 Çarşamba 13:20
  • İran'da BMGK çatlağı27 Aralık 2017 Çarşamba 12:44
  • Rusya resmen açıkladı: Savaş sona erdi!27 Aralık 2017 Çarşamba 12:40
  • Guardian: 'Erdoğan haklıymış' dedi27 Aralık 2017 Çarşamba 12:07
  • Suudi Arabistan ve BAE'de büyük kriz!27 Aralık 2017 Çarşamba 11:43
  • Suudi Arabistan'da flaş gelişme!27 Aralık 2017 Çarşamba 11:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri