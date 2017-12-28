28 Aralık 2017 Perşembe10 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:13İkindi 15:29Akşam 17:51Yatsı 19:17
    • 15°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 114.480 2.08
  • Altın: 156,515 -0.99
  • Dolar: 3,7711 -1.25
  • Euro: 4,5053 -0.86

Flaş kredi kartı açıklaması! Süre uzatıldı

»
Flaş kredi kartı açıklaması! Süre uzatıldı
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz." dedi.
Flaş kredi kartı açıklaması! Süre uzatıldı Flaş kredi kartı açıklaması! Süre uzatıldı Flaş kredi kartı açıklaması! Süre uzatıldı

AYRINTILAR GELİYOR...

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Açıklandı! Elektriğe zam geliyorAçıklandı! Elektriğe zam geliyor1 Ocak tarihinden itibaren elektriğe yüzde 8.8 zam yapılacak.
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Haksız bulunduTüm çalışanları ilgilendiriyor! Haksız bulunduYargıtay, mesai bitimine 15 dakika kala giriş çıkış kartını çalışma arkadaşına vererek, işyerinden ayrılan kişinin iş akdinin feshedilmesini haksız buldu.
Beklenmedik çöküş! Kudüs dahil vazgeçiyor...Beklenmedik çöküş! Kudüs dahil vazgeçiyor...İsrail merkezli ilaç şirketi Teva, küresel işgücünün üçte birinden vazgeçecek. Firmanın Kudüs dahil birçok fabrikası kapanıyor.
Dev grup Türk firmanın peşindeDev grup Türk firmanın peşindeAbraaj Group, Türk ilaç sektörüne göz dikti ve yatırım yapmayı planlıyor.
Flaş kredi kartı açıklaması! Süre uzatıldıFlaş kredi kartı açıklaması! Süre uzatıldıBDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz." dedi.
İş dünyası için yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyorİş dünyası için yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor1 Ocak'tan itibaren iş dünyası için ara buluculuk dönemi başlıyor.
  • Tarihin en uçuk tahmini: 6 trilyon dolar olacak28 Aralık 2017 Perşembe 11:39
  • 'Büyüme rakamları memnuniyet verici'28 Aralık 2017 Perşembe 11:38
  • THY'den çocuk yolcularına doğal oyuncak28 Aralık 2017 Perşembe 11:18
  • Metro, Eczacıbaşı'nın şirketini satın alıyor28 Aralık 2017 Perşembe 11:16
  • Kritik veri açıklandı! Yüzde 3 düştü28 Aralık 2017 Perşembe 11:14
  • Rumlardan gece yarısı kriz çıkaracak adım28 Aralık 2017 Perşembe 11:07
  • Avukatlık ücretlerinde indirime gidildi28 Aralık 2017 Perşembe 11:07
  • Kamu konutlarında kira bedelleri belli oldu28 Aralık 2017 Perşembe 11:03
  • Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...28 Aralık 2017 Perşembe 11:01
  • AK Parti'den önemli açıklama! El koymak çok zor28 Aralık 2017 Perşembe 10:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri