FETÖ'nün 'Mor Beyin' tuzağı için harekete geçildi

FETÖ'nün 'Mor Beyin' tuzağına düşürülenler için savcılar harekete geçti. Yalova savcılığı 36 kişi hakkında yeni duruma göre değerlendirme yapacak.

FETÖ'nün 'Mor Beyin' tuzağına düşürülenler için savcılar harekete geçti. Yalova savcılığı 36 kişi hakkında yeni duruma göre değerlendirme yapacak.

İRADESİ DIŞINDA BYLOCK'A YÖNLENDİRİLMİŞLERDİ

'Bylock'a bağlanmayı hiç düşünmeyen, 'FETÖ' ile bağlantısı olmayan insanların da başka bir programa bağlanmak isterken 'ByLock' sunucularına bağlandıklarının tespit edildiğini kaydeden Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman, gün içinde yaptığı açıklamada 'Mor Beyin' adlı yazılımın 'ByLock'a yönlendirdiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesinin talep edileceğini belirtmişti.

MOR BEYİN NEDİR?

Mor Beyin, eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirildiği belirlenen bir yazılım. Bu yazılım, vatandaşların iradesi dışında ByLock'a yönlendirilmesine neden oluyor. Cep telefonlarına namaz saatleri, tesbih uygulamaları, dua dinleme uygulamaları ve Kur'an okuma uygulamaları gibi uygulamalar indirmek isteyen vatandaşlar, Mor Beyin yazılımı yüzünden ByLock IP'lerine yönlendiriliyor ve vatandaşlar istemeden ByLock kullanıcısı gibi görülüyor.