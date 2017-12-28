Ahmedinejad ülkenin aleyhine davranıyor

İran Lideri Ali Hamaney, son günlerde Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricani ile siyasi tartışmalara giren eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı isim vermeden "muhalif" olmakla suçladı.

Hamaney'in enformasyon ofisine ait internet sitesine göre, İran Lideri, başkent Tahran'da Tebligat Kurumu Koordinasyon üyelerine yaptığı konuşmada, Laricani ile Ahmedinejad arasındaki çekişmeye üstü kapalı değindi.

Hamaney, "Dün ülkenin tüm imkânları elinde bulunanlar ve bugün ülkeyi yönetme imkânı elinde bulunanlar muhalefet rolü üstlenmemelidir, ülke aleyhine konuşmamalıdır. Bilakis (kendileriyle ilgili iddialar karşısında mesuliyet sahibi olarak) cevap vermelidirler." dedi.

Yargı tarafında da hatalar olduğunu dile getiren Hamaney, "Yargı Erki'miz hatasız değildir. Yargı ve yürütme organlarındaki sorunlardan habersiz değilim. Fakat müspet ile menfiyi birlikte görmek gerekir. Hepsini kaldırıp atmak olmaz." diye konuştu.

Yargı Erki tarafından "bozgunculuk ve yolsuzlukla" suçlanan eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, 48 saat içinde iddialarla ilgili belge ve bilgiler kamuoyuyla paylaşılmazsa Yargı Erki hakkında açıklamalarda bulunacağını belirtmişti. Ahmedinejad, sürenin dolmasıyla birlikte sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yargı Erki Başkanı Laricani'yi bulunduğu makamı gasbetmekle suçlamıştı.

İran'da iki adalet makamı bulunuyor. Yargı Erki Başkanı ülkenin lideri Hamaney tarafından atanıyor. Mahkemeler Yargı Erki'ne bağlı çalışıyor. Adalet Bakanı ise Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.