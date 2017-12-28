Beşiktaş'ın yeni savunma oyuncusu Domagoj Vida’nın menajeri Uğur Avadan, Radyospor’a konuştu ve transfer sürecinde yaşananları anlattı:
“Vida, Hırvatistan Milli Takımı’nın en popüler futbolcularından biri. Oyuncuların değeri en az 10 milyon Euro, siz de bu takımın 1 numaralı stoperini alıyorsunuz. Beşiktaş çok iyi bir transfer yaptı.
BİZ erken zamanda ön protokol yapmıştık. Bu protokolü bozmak için 3.5 milyon Euro’yu ödemek isteyen Inter, Roma, Werder Bremen, Espanyol, Everton ve Marsilya vardı. Fakat Vida, Beşiktaş’ı tercih etti. ‘Ben ailemden böyle gördüm, size söz verdim ve buraya gelip imzaladım’ dedi. Anlaşmamız 4.5 yıllık.”
28 Aralık 2017 Perşembe10 R.Ahir 1439
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6 teklifi reddedip Beşiktaş'a verdiği sözü tuttu!
Beşiktaş'ın yeni savunma oyuncusu Domagoj Vida’nın menajeri Uğur Avadan, Radyospor’a konuştu ve transfer sürecinde yaşananları anlattı:
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