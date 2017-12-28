Dev grup Türk firmanın peşinde

Abraaj Group yatırımlarına devam ediyor. Dünyada 13.6 milyar dolarlık servete yön veren şirket, Türk ortaklığı olan Sanovel İlaç'a yatırım yapmak için çalışmalara başladı.



Antibiyotik, astım ve enfeksiyona yönelik ilaçları imal eden Sanovel'in sahibi eşit paya sahip olan Ahmet Toksöz ve Zafer Toksöz olarak görünüyor.



Türkiye'nin en büyük 10 ilaç üreticisi arasında yer alan Sanovel yılda 300 milyon kutu ilaç üretimi yapıyor.



Türkiye'nin önde gelen ilaç şirketleri arasında borsaya açık olan Deva Holding ve Eczacıbaşı İlaç da yer alıyor. Dev yabancı yatırımcıların Türk ilaç sektörüne olan ilgisi, Deva Holding ve Eczacıbaşı ilaca da pozitif yansıma yapabilir.