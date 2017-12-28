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Ev arkadaşına fidye tuzağı!

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Ev arkadaşına fidye tuzağı!
İstanbul Bahçelievler'de aralarında ev arkadaşının da bulunduğu kişilerce fidye için kaçırılarak işkence edildiği ileri sürülen Suriyeli Dahham Mustafa kurtarıldı.
Ev arkadaşına fidye tuzağı! Ev arkadaşına fidye tuzağı! Ev arkadaşına fidye tuzağı!

Suriyeli Dahhan Mustafa, 24 Aralık Pazar Günü İstanbul Bahçelievler’de çalıştığı iş yerinden ev arkadaşı Macit Davut ile gezmek için ayrıldı. Fatih'e giden ikili bir süre sonra Davut'un "arkadaşlarım olurlar" dediği, içerisinde 3 şahısın bulunduğu bir otomobile şehir turu için bindi.

Araçla gezinti halindeyken Davut bir süre sonra bir şeyi bahane edinerek araçtan indi. Daha sonra ise Mustafa araç içerisinde bulunan ve aracı kullanan şahıslar tarafından Başakşehir'de tehna bir bölgeye getirildi. Kendisini dövüp vücuduna elektrik vererek işkence yapan 3 kişi bir süre sonra Dahhan Mustafa’nın telefonundan kuzeni Semih Abdurrahman’ı arayarak 40 bin dolar fidye istedi.

İstedikleri parayı getirmedikleri takdirde Dahhan Mustafa’ya zarar vereceklerini ifade eden fidyeciler, telefonu kaçırdıkları Suriyeli iş adamına verdi. Kuzenine kendisine elektrik vererek işkence yaptıklarını ifade eden Suriyeli iş adamı yardım istedi.

Kuzeninin kaçırıldığını anlayan Semih Abdurrahman’da karakola giderek başvuruda bulundu. Şikayet üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi harekete geçti. Ekipler, Suriyeli Dahhan Mustafa ve arkadaşı Macit Davut’un son olarak Fatih, Molla Gürani Camii önünde zorla bindirildikleri aracın plakasını tespit etti.  

Yapılan plaka sorgusunda otomobilin Yavuz E. isimli şahsa ait olduğu ortaya çıktı. Takipler sonucunda otomobilin Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi’nde olduğunu öğrenen ekipler operasyon için harekete geçti. Yaşanan kovalamaca sonucunda otomobili durduran ekipler Dahhan Mustafa isimli Suriyeli genci kurtarırken, otomobil içerisinde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde  sorguya alınan Yavuz E. isimli şahsın suçlamaları kabul ettiği ve borcu olduğu için bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Yavuz E. sorgusunda Dahhan Mustafa’nın yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Macit Davut’la bu eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etti. Kendisiyle birlikte gözaltına alınan Suriyeli Fırat C. ve Ahmet K.’nın ise kendisine yardım ettiklerini ifade ettiği. İfadelerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

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