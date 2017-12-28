28 Aralık 2017 Perşembe10 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:13İkindi 15:29Akşam 17:51Yatsı 19:17
    • 15°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 114.480 2.08
  • Altın: 156,515 -0.99
  • Dolar: 3,7711 -1.25
  • Euro: 4,5053 -0.86

Bakanlık o aile için devreye girdi

»
Bakanlık o aile için devreye girdi
İzmir'de eczaneye borçları yüzünden ilaçları alınamayan küçük Doğukan ve ailesi için Sağlık Bakanlığı harekete geçti
Bakanlık o aile için devreye girdi Bakanlık o aile için devreye girdi Bakanlık o aile için devreye girdi

İzmir’de maddi sıkıntılar yüzünden ev kirasını ödeyemeyen ve yüzde 99 engelli çocuklarının ilaçlarını eczaneye olan borçları nedeniyle alamayan Akçeşme ailesinin sesini duyan Sağlık Bakanlığı harekete geçti. 

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Yıldırım ve Zeynep Akçeşme çifti, 10 yaşındaki çocukları Doğukan Akçeşme için yıllarca mücadele etti. Doğar doğmaz böbrek yetmezliğinden tedavi gören, akciğerinin yarısı alınan yüzde 99 engelli oğulları Doğukan Akçeşme, bugüne kadar 87 kez ameliyat oldu. Oğlu için her türlü fedakarlığı göze alan anne Zeynep Akçeşme, doktorların hamile kalmaması gerektiği uyarısına rağmen sırf engelli oğlunun iyileşmesi için iki çocuk daha dünyaya getirdi. Oğlunun devletin verdiği 960 TL maaş, kaymakamlıktan üç aydan üç aya aldıkları 250 TL ve kaynak ustası eşinin az çok geliriyle geçinmeye çalışan aile, son 3 ayda çıkmaza girdi. Eşi Yıldırım Akçeşme’nin ayağının kırılması ile maddi sıkıntı yaşamaya başlayan aile, ne ev kirasını ödeyebiliyor ne de engelli oğullarının ilaçlarını alabiliyordu. Ev sahibinin sokağa atma tehdidiyle karşı karşıya kalan aile, İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla yetkililerden yardım istedi. Mağdur ailenin yardım çığlığını duyan Sağlık Bakanlığı, küçük Doğukan’ın tedavisi için gerekli tüm masrafları karşıladı.

AK Parti teşkilatı da devrede

Öte yandan, AK Parti teşkilatı da aileye maddi katkı vermek için harekete geçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Abdullah Mertoğlu, aileye sosyal yardım ve iş imkanı sağlamak için girişimlere başladı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Duyan herkes oraya koştu: Hazine heyecanı...Duyan herkes oraya koştu: Hazine heyecanı...Düzce'de, define aramak için gerekli izinleri alan kişi, kazı çalışması başlattı. Define olduğunu duyan mahalle sakinleri bölgeye akın edince, polis ekipleri önlem aldı.
Senetle fuhuş çetesi çökertildi!Senetle fuhuş çetesi çökertildi!İstanbul'da zorla senet imzalattırdıkları kadınlar fuhşa sürükleyen şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi.
Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdiIlıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdiAK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, şehit törenine katılan başka bir asker babasının üşüdüğünü görünce üzerindeki paltosunu çıkarıp verdiği görüntüler ortaya çıktı.
Bakanlık o aile için devreye girdiBakanlık o aile için devreye girdiİzmir'de eczaneye borçları yüzünden ilaçları alınamayan küçük Doğukan ve ailesi için Sağlık Bakanlığı harekete geçti
Erdoğan'a hakaret etmişti! O er tutuklandıErdoğan'a hakaret etmişti! O er tutuklandıKütahya'da sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunan ve terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan er tutuklandı.
Kayseri'de jandarmayı şaşırtan Afgan!Kayseri'de jandarmayı şaşırtan Afgan!Kayseri'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu Afgan uyruklu şahsın yapılan üst aramasında vücuduna sarılı vaziyette 8 kilo esrar gele geçirildi.
  • Kayıp genç cezaevinde çıktı28 Aralık 2017 Perşembe 11:48
  • Yılbaşı kutlamak dini değildir ilanına izinsizlik yasağı28 Aralık 2017 Perşembe 11:43
  • Kurtarıcıyı gören şaşkınlığını gizleyemiyor28 Aralık 2017 Perşembe 11:28
  • Doktor kız kardeşlerin kanserle mücadalesi...28 Aralık 2017 Perşembe 11:25
  • Sakallı Aynur'un başörtüsü de gitti28 Aralık 2017 Perşembe 11:25
  • Dünyada benzeri yok! En büyüğü Malatya'da olacak28 Aralık 2017 Perşembe 11:17
  • Kızı zannnettiği kadını vurmuştu! Ben deli değilim28 Aralık 2017 Perşembe 11:10
  • Taksim değil, Hakkari!28 Aralık 2017 Perşembe 10:45
  • Patlıcan musakka davasında karar çıktı!28 Aralık 2017 Perşembe 10:41
  • Bir ili karıştıran haber! 2 kız çocuğu hamile28 Aralık 2017 Perşembe 10:38
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri