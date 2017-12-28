Bakanlık o aile için devreye girdi

İzmir’de maddi sıkıntılar yüzünden ev kirasını ödeyemeyen ve yüzde 99 engelli çocuklarının ilaçlarını eczaneye olan borçları nedeniyle alamayan Akçeşme ailesinin sesini duyan Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Yıldırım ve Zeynep Akçeşme çifti, 10 yaşındaki çocukları Doğukan Akçeşme için yıllarca mücadele etti. Doğar doğmaz böbrek yetmezliğinden tedavi gören, akciğerinin yarısı alınan yüzde 99 engelli oğulları Doğukan Akçeşme, bugüne kadar 87 kez ameliyat oldu. Oğlu için her türlü fedakarlığı göze alan anne Zeynep Akçeşme, doktorların hamile kalmaması gerektiği uyarısına rağmen sırf engelli oğlunun iyileşmesi için iki çocuk daha dünyaya getirdi. Oğlunun devletin verdiği 960 TL maaş, kaymakamlıktan üç aydan üç aya aldıkları 250 TL ve kaynak ustası eşinin az çok geliriyle geçinmeye çalışan aile, son 3 ayda çıkmaza girdi. Eşi Yıldırım Akçeşme’nin ayağının kırılması ile maddi sıkıntı yaşamaya başlayan aile, ne ev kirasını ödeyebiliyor ne de engelli oğullarının ilaçlarını alabiliyordu. Ev sahibinin sokağa atma tehdidiyle karşı karşıya kalan aile, İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla yetkililerden yardım istedi. Mağdur ailenin yardım çığlığını duyan Sağlık Bakanlığı, küçük Doğukan’ın tedavisi için gerekli tüm masrafları karşıladı.

AK Parti teşkilatı da devrede

Öte yandan, AK Parti teşkilatı da aileye maddi katkı vermek için harekete geçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Abdullah Mertoğlu, aileye sosyal yardım ve iş imkanı sağlamak için girişimlere başladı.