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Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi

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Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi
AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, şehit törenine katılan başka bir asker babasının üşüdüğünü görünce üzerindeki paltosunu çıkarıp verdiği görüntüler ortaya çıktı.
Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi

Ağrı’daki cezaevi bahçesinde 4 Aralık günü kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek kaldırıldığı Erzurum’da 21 gün sonra şehit olan jandarma er İdris Gülek'in cenazesi 26 Aralık Pazartesi günü düzenlenen törenle memleketi Van'a uğurlandı. Uğurlama törenine katılan Milletvekili Mustafa Ilıcalı, aynı olayda ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören Uzman Çavuş Yılmaz Özden'in babası Halil Özden'in törende üşüdüğünü fark etti. Ilıcalı, üzerindeki paltoyu çıkarıp Özden'e giydirdi. Ilıcalı, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü tören boyu ceketle dolaştı. Ilıcalı, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile telefonla görüşürek Uzman Çavuş Özden'in Ankara GATA'ya sevkiyle de yakından ilgilendi.

Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki M Tipi Cezaevi'nde meydana gelen gaz sızıntısında jandarma er İdris Gülek ve Uzman Çavuş Yılmaz Özden ağır olmak üzere 45 asker ile 6 kamu görevlisi olmak üzere 51 kişi zehirlenmişti

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