TAVAK'tan AB'nin 27 ülkesine 2019 çağrısı!

TAVAK Vakfı AB komisyonuna 2019 yılının İslamafobi, Türkofobi ve Irkçılık ile mücadele yılı olarak ilan edilmesi için müracat etti.

TAVAK Vakfı Başkanı Faruk Şen, Brüksel nezdinde bir rapor ile AB’nin 27 ülkesinde 2019 yılında etkin bir politika ile İslamafobi, Türkofobi ve Irkçılık ile mücadele edilmesi için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Bu iş için AB’nin tüm ülkelerinde, AB temsilcilikleri nezdinde belirli yaptırımlar ve projelerin ortaya çıkması lazım. Özellikle Almanya, Hollanda, Avusturya ve Fransa gibi ülkelerde AB’nin bütçe ayırıp bu ülkelerde yaşayan halklardaki İslamafobi, Irkçılığı, Türkofobiyi önlemek için atılım yapılmasını istedi.

22 MİLYON MÜSLÜMAN

Avrupa Birliğinde yaşayan 22 milyon Müslümanın ve 5,7 milyon Türk kökenli göçmenin büyük ölçüde bundan etkilendiğini dile getiren Faruk Şen, ikinci adım olarak AB’de yaşayan ve sayıları 44 milyonu bulan göçmene yönelik saldırıların azaltılması için çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi.