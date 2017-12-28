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Suriye'de çatışmalarda İran askerleri öldü

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Suriye'de çatışmalarda İran askerleri öldü
Suriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları'na bağlı 6 milisin öldürüldüğü belirtildi.
Suriye'de çatışmalarda İran askerleri öldü Suriye'de çatışmalarda İran askerleri öldü Suriye'de çatışmalarda İran askerleri öldü

Mehr Haber Ajansı'na göre, Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı "Fatimiyyun" ve "Zeynebiyyun" tugaylarına bağlı 6 milis Kum kentindeki Beheşti Masume Mezarlığına defnedildi.

Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı askerlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu ifade ediliyor.

İran'a göç etmiş Afganlılardan kurulan "Fatimiyyun Tugayı" ve Pakistanlı milislerin oluşturduğu "Zeynebiyyun Tugayı" Suriye'deki Beşşar Esed rejimine destek veren Devrim Muhafızları tarafından en ön safta kullanılan milis güçler olarak biliniyor.

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